Ларри Эллисон обогнал Маска и стал самым богатым человеком в мире

6 сентября Tesla предложила Маску беспрецедентную премию в $1 трлн. При выполнении условий соглашения предприниматель может стать первым в мире триллионером. План предусматривает достижение капитализации Tesla в $8,5 трлн за 10 лет и передачу Маску 423,7 млн акций, что увеличит его долю в компании до не менее 25% против нынешних 13%.