Ларри Эллисон обогнал Маска и стал самым богатым человеком в мире
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил список богатейших людей мира, обойдя основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние Эллисона оценивается в $393 млрд, тогда как у Маска – $385 млрд. Рекордный однодневный прирост капитала Эллисона составил $101 млрд, что стало крупнейшим увеличением в истории рейтинга агентства.
Маск удерживал первую строчку почти год. До этого он делил лидерство с основателем Amazon Джеффом Безосом и владельцем LVMH Бернаром Арно, которые сейчас занимают четвертое и восьмое места соответственно.
Резкий рост капитала Эллисона обеспечил взлет акций Oracle: в среду бумаги компании подскочили на 41% после публикации оптимистичного прогноза по облачному бизнесу. С начала года акции выросли на 45%. В то же время бумаги Tesla упали на 13%.
6 сентября Tesla предложила Маску беспрецедентную премию в $1 трлн. При выполнении условий соглашения предприниматель может стать первым в мире триллионером. План предусматривает достижение капитализации Tesla в $8,5 трлн за 10 лет и передачу Маску 423,7 млн акций, что увеличит его долю в компании до не менее 25% против нынешних 13%.