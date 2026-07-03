Кто такой Александр Нерадько

Кто такой Александр НерадькоЭкс-главу Росавиации арестовали по обвинению в мошенничестве
3 июля Хорошевский райсуд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александра Нерадько по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-чиновнику вменяется особо крупное хищение при строительстве различных объектов, дело находится в производстве МВД. Что о нем известно – в справке «Ведомостей».
Образование и начало карьеры
Александр Васильевич Нерадько родился 4 апреля 1961 г. в Москве. В 1984 г. окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне – Московский государственный технический университет гражданской авиации), получив квалификацию инженера.
С 1985 по 1987 г. являлся авиатехником и инженером смены авиационно-технической базы Внуковского производственного объединения гражданской авиации. Затем перешел в Государственную комиссию по надзору за безопасностью полетов воздушных судов при Совете министров СССР. Занимался расследованием авиационных происшествий, был старшим экспертом и ведущим специалистом.
Работа в авиационных ведомствах
С 1992 г. трудился в Межгосударственном авиационном комитете, где возглавлял отдел расследований. В 1993 г. перешел в департамент воздушного транспорта Министерства транспорта РФ, до 1996-го руководил отделом организации расследования авиационных происшествий Главной инспекции по безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В 1996 г. стал заместителем начальника Главной инспекции по безопасности полетов Федеральной авиационной службы России. В 1997 г. возглавил управление государственного надзора за безопасностью полетов. Сохранил эту должность после преобразования ведомства в Федеральную службу воздушного транспорта.
В августе 2000 г. был назначен первым заместителем министра транспорта и одновременно руководителем Государственной службы гражданской авиации Минтранса. На этих должностях отвечал за государственное регулирование отрасли, безопасность полетов и взаимодействие с авиакомпаниями и аэропортами. С 2001 г. также возглавлял российскую комиссию по делам Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
После административной реформы в марте 2004 г. стал первым руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора). В октябре 2005 г. возглавил созданную Федеральную аэронавигационную службу (Росаэронавигацию), объединившую функции регулирования использования воздушного пространства и организации воздушного движения. Служба была упразднена в 2009 г., а ее полномочия распределили между Росавиацией и Ространснадзором.
Руководство Росавиацией
14 декабря 2009 г. Владимир Путин, на тот момент занимавший пост премьера, назначил Нерадько руководителем Росавиации. Он находился на этой должности почти 14 лет – при трех председателях правительства и нескольких министрах транспорта.
На период его руководства пришлись рост пассажирских авиаперевозок в 2010-х гг., реконструкция региональных аэропортов и развитие субсидируемых маршрутов. Росавиация участвовала в создании казенных предприятий для управления аэродромами в удаленных районах и модернизации инфраструктуры Московского авиационного узла. В 2018 г. Нерадько от имени агентства подписал концессионное соглашение о развитии «Шереметьево» сроком на 49 лет.
В сентябре 2017 г. на фоне массовых задержек рейсов «ВИМ-авиа» Генпрокуратура внесла Нерадько представление об устранении нарушений воздушного законодательства и потребовала оценить соответствие авиакомпании сертификационным требованиям. В октябре надзорное ведомство предложило министру транспорта рассмотреть вопрос о соответствии Нерадько и его заместителя занимаемым должностям.
В марте 2020 г. он был назначен первым заместителем министра транспорта, сохранив пост главы Росавиации. Совмещение должностей пришлось на кризис, вызванный пандемией COVID-19. В тот период Нерадько предупреждал о рисках банкротства авиакомпаний из-за закрытия международных направлений и участвовал в подготовке мер государственной поддержки отрасли. В январе 2021 г. его освободили от должности первого замминистра.
Работа в условиях санкций
После февраля 2022 г. Росавиация участвовала в переводе в российский реестр самолетов, находившихся в иностранном лизинге, а также в перестройке системы поддержания летной годности в условиях прекращения поставок западных запчастей и сервисной поддержки. По данным агентства, к июлю 2023 г. в российском реестре были зарегистрированы 658 самолетов иностранного производства, эксплуатировавшихся 30 авиакомпаниями.
Нерадько утверждал, что российские специалисты способны обслуживать западную авиатехнику и что при выполнении необходимых технических работ ее можно эксплуатировать как минимум до 2030 г. Совет ИКАО, напротив, указывал, что ст. 18 Чикагской конвенции не допускает действительной регистрации воздушного судна более чем в одном государстве, поскольку это вызывает вопросы безопасности, в том числе в отношении сертификатов летной годности и разрешений на использование бортовых радиостанций. Росавиация в ответ заявляла, что фактических доказательств несоответствия российских воздушных судов требованиям безопасности нет.
По данным СМИ, в мае 2022 г. правительство объявило Нерадько замечание за ненадлежащее исполнение обязанностей и системное неисполнение поручений. В апреле 2023 г. президент Владимир Путин назвал недостаточной работу Росавиации по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. В мае того же года Нерадько поручил создать в системе агентства центры компетенций по беспилотным авиационным системам.
Отставка и переход в ГТЛК
15 сентября 2023 г. председатель правительства Михаил Мишустин освободил Нерадько от должности. Его сменил заместитель Дмитрий Ядров. Источники «Ведомостей» в отрасли по-разному оценивали итоги руководства Нерадько. Одни отмечали модернизацию инфраструктуры, развитие региональных перевозок и способность ведомства быстро реагировать на кризисы. Другие считали, что при Нерадько не были своевременно созданы правовые условия для эффективного технического обслуживания самолетов после введения санкций, а сам руководитель избегал принятия части необходимых решений.
После отставки сообщалось, что Нерадько может перейти на должность вице-президента «Норникеля», однако это назначение публично не подтверждалось. Впоследствии он стал советником генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
Награды и личная жизнь
Является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (2023). Также награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и Столыпина П. А. II степени (2016). Отмечен почетной грамотой президента (2020) за вклад в реализацию проекта аэропортового комплекса «Гагарин» в Саратове и многолетнюю добросовестную работу.
При освобождении от должности в сентябре 2023 г. Нерадько была объявлена благодарность правительства за вклад в развитие гражданской авиации.
Женат, имеет сына. Мастер спорта по легкой атлетике: в молодости занимался прыжками в высоту, его личный результат составлял 2,25 м.