Кто такой Александр Нерадько

Нерадько утверждал, что российские специалисты способны обслуживать западную авиатехнику и что при выполнении необходимых технических работ ее можно эксплуатировать как минимум до 2030 г. Совет ИКАО, напротив, указывал, что ст. 18 Чикагской конвенции не допускает действительной регистрации воздушного судна более чем в одном государстве, поскольку это вызывает вопросы безопасности, в том числе в отношении сертификатов летной годности и разрешений на использование бортовых радиостанций. Росавиация в ответ заявляла, что фактических доказательств несоответствия российских воздушных судов требованиям безопасности нет.