Мишустин освободил Нерадько от должности главы Росавиации

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 г. До этого в разные годы он работал в Федеральной авиационной службе и Федеральной службе воздушного транспорта. В 2000 г. был назначен первым заместителем министра транспорта России, а спустя четыре года стал руководителем Ространснадзора. В 2005 г. занял пост главы Федеральной аэронавигационной службы (была упразднена в 2009 г.).