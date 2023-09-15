Мишустин освободил Нерадько от должности главы Росавиации
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил главу Росавиации Александра Нерадько от занимаемой должности. Новым руководителем ведомства назначен его заместитель Дмитрий Ядров, сообщила пресс-служба правительства.
«Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров <...> Александр Нерадько освобожден от этой должности», – говорится в сообщении.
Распоряжение премьера о назначении будет опубликовано позднее.
Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 г. До этого в разные годы он работал в Федеральной авиационной службе и Федеральной службе воздушного транспорта. В 2000 г. был назначен первым заместителем министра транспорта России, а спустя четыре года стал руководителем Ространснадзора. В 2005 г. занял пост главы Федеральной аэронавигационной службы (была упразднена в 2009 г.).
Ядров перешел на работу в Росавиацию в 2019 г., где в качестве замглавы ведомства координировал работу структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры. На службе он также курировал ключевые отраслевые федеральные проекты, отметили в правительстве.
Как отмечали ранее СМИ, в качестве кандидатур на пост главы Росавиации рассматривались также другой замруководителя ведомства Владимир Потешкин и председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой.