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Мишустин освободил Нерадько от должности главы Росавиации

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил главу Росавиации Александра Нерадько от занимаемой должности. Новым руководителем ведомства назначен его заместитель Дмитрий Ядров, сообщила пресс-служба правительства.

«Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров <...> Александр Нерадько освобожден от этой должности», – говорится в сообщении.

Распоряжение премьера о назначении будет опубликовано позднее.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 г. До этого в разные годы он работал в Федеральной авиационной службе и Федеральной службе воздушного транспорта. В 2000 г. был назначен первым заместителем министра транспорта России, а спустя четыре года стал руководителем Ространснадзора. В 2005 г. занял пост главы Федеральной аэронавигационной службы (была упразднена в 2009 г.).

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Ядров перешел на работу в Росавиацию в 2019 г., где в качестве замглавы ведомства координировал работу структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры. На службе он также курировал ключевые отраслевые федеральные проекты, отметили в правительстве.

Как отмечали ранее СМИ, в качестве кандидатур на пост главы Росавиации рассматривались также другой замруководителя ведомства Владимир Потешкин и председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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