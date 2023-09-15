СМИ: Нерадько может покинуть пост главы Росавиации

О возможной отставке Нерадько также пишут «Известия». Источники в одной из авиакомпаний и в Минтрансе утверждают, что решение может быть объявлено в ближайшие дни. Один из собеседников говорит, что это произойдет уже 15 сентября. Источник в Минтрансе сообщил, что в качестве кандидатур на пост главы Росавиации рассматривались Потешкин и председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой. Уточняется, что в списке могут быть и другие претенденты.