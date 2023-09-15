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СМИ: Нерадько может покинуть пост главы Росавиации

Ведомости

Глава Росавиации Александр Нерадько покинет свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой кадрового решения. Информацию также подтвердил другой источник, близкий к ведомству.

По данным источника РБК в крупной российской авиакомпании, вместо Нерадько главой Росавиации станет его заместитель Дмитрий Ядров, курирующий вопросы аэронавигации и авиационного спасания. Собеседник, близкий к кабмину, также подтвердил назначение Ядрова.

В то же время другой источник, близкий к авиавластям, заявил, что место Нерадько займет другой его заместитель Владимир Потешкин.

В Росавиации и Минтрансе от комментариев «Ведомостям» отказались.

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О возможной отставке Нерадько также пишут «Известия». Источники в одной из авиакомпаний и в Минтрансе утверждают, что решение может быть объявлено в ближайшие дни. Один из собеседников говорит, что это произойдет уже 15 сентября. Источник в Минтрансе сообщил, что в качестве кандидатур на пост главы Росавиации рассматривались Потешкин и председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой. Уточняется, что в списке могут быть и другие претенденты.

Александр Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 г. До этого в разные годы он работал в Федеральной авиационной службе и Федеральной службе воздушного транспорта. В 2000 г. был назначен первым заместителем министра транспорта России, а спустя четыре года стал руководителем Ространснадзора. В 2005 г. занял пост главы Федеральной аэронавигационной службы (была упразднена в 2009 г.).

«Известия» отмечают, что в мае 2022 г. Нерадько получил замечание от правительства РФ за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. По данным газеты, причиной было системное неисполнение поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства. Тогда же Нерадько предложили покинуть должность главы Росавиации, утверждал источник издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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