СМИ: Нерадько может покинуть пост главы Росавиации
По данным источника РБК в крупной российской авиакомпании, вместо Нерадько главой Росавиации станет его заместитель Дмитрий Ядров, курирующий вопросы аэронавигации и авиационного спасания. Собеседник, близкий к кабмину, также подтвердил назначение Ядрова.
В то же время другой источник, близкий к авиавластям, заявил, что место Нерадько займет другой его заместитель Владимир Потешкин.
В Росавиации и Минтрансе от комментариев «Ведомостям» отказались.
О возможной отставке Нерадько также пишут «Известия». Источники в одной из авиакомпаний и в Минтрансе утверждают, что решение может быть объявлено в ближайшие дни. Один из собеседников говорит, что это произойдет уже 15 сентября. Источник в Минтрансе сообщил, что в качестве кандидатур на пост главы Росавиации рассматривались Потешкин и председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой. Уточняется, что в списке могут быть и другие претенденты.
Александр Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 г. До этого в разные годы он работал в Федеральной авиационной службе и Федеральной службе воздушного транспорта. В 2000 г. был назначен первым заместителем министра транспорта России, а спустя четыре года стал руководителем Ространснадзора. В 2005 г. занял пост главы Федеральной аэронавигационной службы (была упразднена в 2009 г.).
«Известия» отмечают, что в мае 2022 г. Нерадько получил замечание от правительства РФ за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. По данным газеты, причиной было системное неисполнение поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства. Тогда же Нерадько предложили покинуть должность главы Росавиации, утверждал источник издания.