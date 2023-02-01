В Росавиации сообщили о возможности летать на западных самолетах до 2030 года
«С учетом запаса их ресурса и технических работ по поддержанию летной годности до 2030 года спокойно можно летать», — ответил он на соответствующий вопрос.
Нерадько подчеркнул, что запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники компаний из стран, которые ввели санкции против российской авиации, не повлиял на безопасность полетов в РФ. Глава Росавиации подчеркнул, что исправным считается самолет, «у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация».
Также Нерадько предложил отказаться от термина «каннибализм» в отношении российской авиации. По его словам, перестановка исправных запчастей с самолета на самолет является «общемировой практикой, а не новшеством в российских авиакомпаниях».
При этом глава Росавиации считает, что постепенно западные самолеты будут вытеснять отечественные Superjet New, МС-21 и др. Он добавил, что России предстоит «заново создавать свой воздушный флот».
На фоне спецоперации России на Украине Евросоюз ввел санкции против России. Помимо расторжения и невозможности заключения договоров лизинга самолетов, также было запрещено продавать запчасти российским авиаперевозчикам, проводить ремонт и оказывать страховые услуги.