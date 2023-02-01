В Росавиации сообщили о возможности летать на западных самолетах до 2030 года

Нерадько подчеркнул, что запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники компаний из стран, которые ввели санкции против российской авиации, не повлиял на безопасность полетов в РФ. Глава Росавиации подчеркнул, что исправным считается самолет, «у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация».