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В Росавиации сообщили о возможности летать на западных самолетах до 2030 года

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Российские авиакомпании смогут использовать западные самолеты при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности вплоть до 2030 г. Об этом заявил в интервью РБК руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«С учетом запаса их ресурса и технических работ по поддержанию летной годности до 2030 года спокойно можно летать», — ответил он на соответствующий вопрос.

Нерадько подчеркнул, что запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники компаний из стран, которые ввели санкции против российской авиации, не повлиял на безопасность полетов в РФ. Глава Росавиации подчеркнул, что исправным считается самолет, «у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация». 

Также Нерадько предложил отказаться от термина «каннибализм» в отношении российской авиации. По его словам, перестановка исправных запчастей с самолета на самолет является «общемировой практикой, а не новшеством в российских авиакомпаниях».

При этом глава Росавиации считает, что постепенно западные самолеты будут вытеснять отечественные Superjet New, МС-21 и др. Он добавил, что России предстоит «заново создавать свой воздушный флот».

На фоне спецоперации России на Украине Евросоюз ввел санкции против России. Помимо расторжения и невозможности заключения договоров лизинга самолетов, также было запрещено продавать запчасти российским авиаперевозчикам, проводить ремонт и оказывать страховые услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных