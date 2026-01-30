«Шереметьево» стало владельцем аэропорта «Домодедово»Инвестору предстоят существенные вложения в развитие актива
Структура аэропорта «Шереметьево» – ООО «Перспектива» – стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово». Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с ходом проведения торгов, позднее информация подтвердилась в сообщении банка ПСБ, который выступил организатором аукциона.
Актив достался победителю за 66,13 млрд руб. – по нижней границе голландского аукциона, по принципам которого и проходили торги. Изначально лот был выставлен по цене вдвое больше (132,3 млрд руб.), а торги проводились с понижением цены до первой заявки кого-либо из претендентов.
Как следует из сообщения ПСБ, на участие в конкурсе было подано пять заявок, две из них допустили к торгам. Как ранее говорили источники «Ведомостей», это были заявки юрлиц «Шереметьево» и «Внуково». По данным «РТС-тендера» – площадки, на которой проводился аукцион, – не были допущены к участию АО «Альма», ООО «Аргана» и Рыбалкин Евгений Александрович.
Договор с покупателем будет подписан в течение пяти рабочих дней, что позволит в кратчайшие сроки обеспечить поступление средств в госбюджет, отмечает ПСБ.
Минтранс удовлетворен результатами торгов, говорит представитель ведомства. Для транспортной отрасли имеет большое значение, что к управлению одного из крупнейших отечественных аэропортов приходит опытный собственник, подчеркивает он. Собеседник отмечает потребность «Домодедово» в существенных финансовых вложениях и разработке «понятной и полезной для граждан стратегии развития».
«Рассчитываем, что в обозримой перспективе будут решены накопившиеся трудности с инфраструктурой аэропорта», – добавил представитель Минтранса.
Об интересе к повторному аукциону и именно по голландской модели – если государство будет проводить конкурс на понижение цены – ранее сообщил через пресс-службу гендиректор столичного аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко. По его словам, «Шереметьево» после длительного анализа решило принять участие в конкурсе. Топ-менеджер отмечал, что «проект крайне сложный и требует значительных инвестиций».
С ним соглашался и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев. В беседе с «Ведомостями» он говорил, что дочерняя структура аэропорта «Внуково» – «Московский международный аэропорт» – участвует в повторном аукционе по продаже аэропорта «Домодедово», заявка была подана 22 января.
В случае победы на аукционе он не исключал привлечения партнеров для управления «Домодедово». От оценки стоимости выставленного на торги аэропорта бизнесмен воздержался. Ванцев был первым, кто публично сообщил об интересе к «Домодедово». О готовности инвестировать в этот аэропорт он говорил еще в июне 2025 г. в интервью РБК.
Опрошенные «Ведомостями» перед повторным аукционом инвестиционные аналитики и отраслевые эксперты сочли коммерчески оправданной стоимость аэропорта в диапазоне от 20 млрд до 90 млрд руб. При текущих ставках «Домодедово» может не хватить свободного денежного потока (FCF) даже для оплаты процентов по долгам, говорил источник в крупном инвестбанке. Соответственно, реструктуризация долга станет одной из первых задач нового инвестора, резюмировал он.
Первый аукцион по продаже «Домодедово», намеченный на 15.00 20 января 2026 г., был признан несостоявшимся. На продажу было выставлено 100% долей в группе компаний из 24 юрлиц, управляющей аэропортом. К началу торгов была подана единственная заявка – от ИП Евгения Богатого, но ее не допустили к торгам из-за отсутствия требуемых документов. Заявки на участие принимались с 13 по 19 января включительно. Стартовая цена лота составила 132,3 млрд руб., задаток – 26,45 млрд руб. С этими же параметрами стартовал и второй этап аукциона.
Аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. по решению арбитражного суда. Основанием для этого стал тот факт, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана. В декабре 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что аэропорт будет продан на торгах в январе 2026 г.
На 30 июня 2025 г. общий долг группы «Домодедово» составляет около 70 млрд руб., включая 34 млрд руб. в рублевом эквиваленте и $450 млн. Об этом говорится в аудиторском отчете о рыночной стоимости компании «Асьенда инвестментс лимитед», которая входит в периметр основных юрлиц аэропорта. Согласно документу, объем ежегодных процентных платежей «Домодедово» в 2025 г. прогнозировался на уровне 8 млрд руб. Ожидаемая выручка группы по МСФО на 2025 г. составляет не более 30 млрд руб. (-11% к 2023 г.), убыток – 10 млрд руб. (+47% к 2023 г.). Группа не публиковала отчет по МСФО за полный 2024 год.
К концу десятилетия ожидается завершение модернизации инфраструктуры аэропорта, включая строительство второй взлетно-посадочной полосы и модернизацию терминальных комплексов. На эти цели может потребоваться до 16 млрд руб. из федерального бюджета, отмечается в отчете аудиторов.
Пассажиропоток аэропорта может восстановиться до 18–20 млн человек к 2028–2030 гг., что соответствует докризисным значениям, следует из отчета. В 2025 г. он составил 13,86 млн пассажиров – это на 11% меньше, чем годом ранее, говорил в начале января 2026 г. гендиректор «Домодедово» Андрей Иванов.
«Шереметьево» было ожидаемым участником аукциона по продаже «Домодедово», говорит эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Какой будет конфигурация новой конкурентной среды в аэропортах Московского авиаузла (МАУ), сейчас сказать сложно, отмечает он. Борисов допускает, что победа «Шереметьево» на аукционе может привести к изменению позиции ФАС, которая вводила свободное тарифообразование в аэропортах МАУ исходя из того, что они конкурируют между собой.
Контролирующим акционером «Шереметьево» является одноименный холдинг, ему принадлежит 66% аэропорта, еще около 30% – Росимуществу. Бенефициарами «Шереметьево холдинга» являются траст, действующий в интересах семей бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько (65,2%), а также миллиардер Аркадий Ротенберг (34,8%).
В «Шереметьево» якорным перевозчиком выступает «Аэрофлот», но большого смысла переводить его рейсы в «Домодедово» нет, продолжает Борисов. «Новым собственникам придется творчески подойти к эксплуатации актива – теоретически они могут попробовать поискать авиакомпании для увеличения трафика у конкурентов во «Внуково» и «Жуковском», – рассуждает эксперт. Он прогнозирует усиление конкуренции за пассажира между «Внуково» и новым конгломератом, но насколько долгой и системной будет эта борьба, сказать трудно, отмечает Борисов.
Акционерам «Шереметьево» придется достаточно длительное время оплачивать счета «Домодедово» и работать над увеличением клиентской базы аэропорта либо законсервировать на время часть площадей, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По его оценке, окупаемость этого актива для нового инвестора «выходит далеко за рамки нынешнего десятилетия». Кроме того, в сложившейся ситуации «Внуково» будет иметь менее конкурентную позицию – особенно для тех авиакомпаний, которые хотят развивать сетевую модель перевозок, отмечает эксперт.