ТАСС узнал о переходе экс-главы Росавиации Нерадько в «Норникель»

Источники «Ведомостей» в авиакомпаниях сообщили, что отставку Нерадько активно обсуждали в последние месяцы. Но мнения собеседников о причине его освобождения от должности разделились. Одни сообщили, что экс-глава Росавиации не сделал ничего такого, что резко изменило бы положение отрасли в худшую сторону. Другие заявили, что Нерадько совершил ошибки стратегического характера.