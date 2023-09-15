ТАСС узнал о переходе экс-главы Росавиации Нерадько в «Норникель»
Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько может стать вице-президентом «Норникеля». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу России.
«Перейдет в «Норникель», на должность вице-президента. Обсуждалось две возможных компании, куда он может перейти – «Аэродинамика» и «Норникель». Решил <...> [выбрать второй вариант]», – уточнил собеседник агентства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Нерадько от обязанностей главы Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) 15 сентября. Нерадько возглавлял агентство с 2009 г. По решению премьера освободившуюся должность займет Дмитрий Ядров, который был заместителем предыдущего руководителя.
Источники «Ведомостей» в авиакомпаниях сообщили, что отставку Нерадько активно обсуждали в последние месяцы. Но мнения собеседников о причине его освобождения от должности разделились. Одни сообщили, что экс-глава Росавиации не сделал ничего такого, что резко изменило бы положение отрасли в худшую сторону. Другие заявили, что Нерадько совершил ошибки стратегического характера.