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ТАСС узнал о переходе экс-главы Росавиации Нерадько в «Норникель»

Ведомости

Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько может стать вице-президентом «Норникеля». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу России.

«Перейдет в «Норникель», на должность вице-президента. Обсуждалось две возможных компании, куда он может перейти – «Аэродинамика» и «Норникель». Решил <...> [выбрать второй вариант]», – уточнил собеседник агентства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Нерадько от обязанностей главы Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) 15 сентября. Нерадько возглавлял агентство с 2009 г. По решению премьера освободившуюся должность займет Дмитрий Ядров, который был заместителем предыдущего руководителя.

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Источники «Ведомостей» в авиакомпаниях сообщили, что отставку Нерадько активно обсуждали в последние месяцы. Но мнения собеседников о причине его освобождения от должности разделились. Одни сообщили, что экс-глава Росавиации не сделал ничего такого, что резко изменило бы положение отрасли в худшую сторону. Другие заявили, что Нерадько совершил ошибки стратегического характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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