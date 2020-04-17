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Достройка взлетно-посадочной полосы в «Домодедово» откладывается до 2024 года

Из-за ее неготовности аэропорт уже два года не может открыть терминал за 38 млрд рублей
Александр Воробьев
ВПП-2 в «Домодедово» строится с 2012 г. Архивное фото /Андрей Гордеев / Ведомости

Достройка второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту «Домодедово» и строительство перронов займут четыре года и потребуют дополнительного финансирования в 2023‒2024 гг. в размере 9,6 млрд руб., говорится в пояснительной записке Минтранса к проекту постановления правительства. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили федеральный чиновник и сотрудник «Домодедово».

На 2020 г. на эти объекты в федеральный бюджет заложено 3,7 млрд руб., в 2021‒2022 гг. финансирование не предполагается, следует из записки. Таким образом, достройка этого самого проблемного аэродромного объекта последних лет обойдется в 13,3 млрд руб.

ВПП-2 в «Домодедово» строится с 2012 г., контракт на 12,85 млрд руб. получила компания «Строительное управление № 1» (СУ-1) Сергея Солодовникова. В 2016 г., в год сдачи полосы, подрядчик обанкротился. Росавиация (заказчик) не стала расторгать с ним контракт, но полосу СУ-1 не достроило и к чемпионату мира по футболу 2018 г., хотя объект входил в программу подготовки. Контракт с СУ-1 Росавиация расторгла лишь в октябре 2018 г., к тому моменту компания из-за финансовых сложностей уже год не вела работ.

Из-за этого аэропорт «Домодедово» не смог запустить сегмент пассажирского терминала Т2. Т2 является не отдельным объектом, а продолжением действующего Т1, поэтому аэропорт называет их сегментами терминала. Общая площадь обоих сегментов составляет около 500 000 кв. м.

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Т2 площадью 239 000 кв. м был построен как раз к ЧМ-2018, обошелся «Домодедово» в 38 млрд руб. и увеличил размер терминала до 500 000 кв. м. Вместе со взлетно-посадочной полосой СУ-1 не построило и перроны рядом с Т2, на которые заезжают самолеты для посадки и высадки пассажиров через телетрапы. Т2 работал только один месяц в течение ЧМ-2018, пассажиров к самолетам тогда доставляли автобусами. Уже почти два года, прошедшие с тех пор, сегмент закрыт.

Президент Владимир Путин еще в июне 2019 г. поручил правительству в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос выделения Росавиации средств на достройку аэродромных объектов «Домодедово», говорится в записке Минтранса. Работы по достройке возобновились лишь в конце 2019 г., но по небольшим отдельным контрактам достаточных на полную достройку средств в 2019‒2020 гг. выделено не было, их только сейчас запрашивает Минтранс.

Теперь получается, что терминал может простоять закрытым до 2024 г. Человек, близкий к «Домодедово», утверждает, что нет: в 2019 г. Росавиация все-таки выбрала подрядчиков на юго-восточные и восточные перроны, по этим госконтрактам предусмотрено сооружение шести контактных мест стоянок для самолетов. Проекты будут завершены в 2020 г., что позволит частично запустить Т2, говорит собеседник.

44 000 кв. м

будет отведено под магазины, рестораны, кафе и различные пассажирские сервисы в пассажирском терминале после запуска Т2, говорилось в презентации «Домодедово» для арендаторов. В действующем сегменте Т1 под эти цели выделено всего 12 700 кв. м, а в Т2 ‒18 000 кв. м. Но сюда из Т1 будут перенесены таможня и пограничные пункты. Т1 станет принимать только внутренние рейсы, и в нем появятся дополнительные коммерческие площади.

Ранее менеджеры нескольких аэропортов говорили «Ведомостям», что хороший подрядчик мог бы достроить полосу и перроны за 6‒8 месяцев. Но были проблемы с финансированием: СУ-1 не освоило на объекте примерно 7,5 млрд руб., они вернулись в бюджет и добиться их повторного выделения сложно.

«Достройка подорожала и может сильно затянуться еще и потому, что СУ-1, прекратив работы, не законсервировало объекты и закупленное для полосы оборудование, в том числе светосигнальное», ‒ говорит сотрудник крупного аэропорта. По сути, объекты и оборудование два года были просто брошены, добавляет он.

«Сейчас, когда из-за эпидемии международные перевозки прекратились, а внутренние сократились в 15‒20 раз, «Домодедово» не нужны ни ВПП-2, ни сегмент Т2», ‒ говорит директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Но большинство менеджеров аэропортовой отрасли сходятся в прогнозах, что к концу 2021 г. перевозки могут восстановиться до уровня 2019 г. ‒ в таком случае в 2022‒2023 гг. «Домодедово» было бы ограничено в развитии из-за отсутствия аэродромной инфраструктуры», ‒ добавляет Пантелеев.

Строящаяся полоса должна заменить сильно изношенную действующую ВПП-2. ВПП-2 уже частично разобрана, говорится в записке Минтранса: ее длина снижена с 3800 до 2370 м и она теперь не может принимать дальнемагистральные самолеты. А среднемагистральные может принимать только в хорошую погоду, так как демонтирована и часть ее радиотехнического оборудования, пишет министерство.

«В ходе исполнения закона о бюджете на текущий финансовый год, а также на плановый период будет рассмотрена возможность реализовать проект по достройке в более сжатые [чем 2024 г.] сроки», ‒ говорит представитель Минтранса.

«В марте 2020 г. подписан приказ Минтранса России, позволяющий открыть первый этап Т2, который предполагает обслуживание пассажиров на части контактных стоянок и автобусных гейтов. Решение о начале эксплуатации Т2 будет зависеть от сроков возобновления международных полетов и темпов восстановления рынка», ‒ говорит представитель «Домодедово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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