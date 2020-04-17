Достройка взлетно-посадочной полосы в «Домодедово» откладывается до 2024 года

Т2 площадью 239 000 кв. м был построен как раз к ЧМ-2018, обошелся «Домодедово» в 38 млрд руб. и увеличил размер терминала до 500 000 кв. м. Вместе со взлетно-посадочной полосой СУ-1 не построило и перроны рядом с Т2, на которые заезжают самолеты для посадки и высадки пассажиров через телетрапы. Т2 работал только один месяц в течение ЧМ-2018, пассажиров к самолетам тогда доставляли автобусами. Уже почти два года, прошедшие с тех пор, сегмент закрыт.