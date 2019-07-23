«Домодедово» еще как минимум год не сможет запустить гигантский терминал

Андрей Гордеев / Ведомости

Росавиация не построила и не реконструировала перроны с системой светосигнального оборудования, инженерными системами и коммуникациями – это фактически обесценило вложения инвестора (аэропорт «Домодедово» Дмитрия Каменщика) в строительство нового пассажирского терминала Т-2, которые составили 38 млрд руб., говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном 23 июля. Терминальный сегмент Т-2 площадью 239 000 кв. м «Домодедово» ввело в эксплуатацию в середине июня 2018 г., перед стартом чемпионата мира по футболу. Он строился к ЧМ-2018 и является самым крупным и дорогостоящим аэропортовым объектом программы подготовки.

Но Росавиация так и не построила вторую взлетно-посадочную полосу, которую изначально планировалось сдать в ноябре 2016 г. Поэтому сегмент Т-2 работал только один месяц, пока шел ЧМ-2018 и трафик был повышенным, рассказал человек, близкий к «Домодедово». Но работал в ограниченном режиме: так как вместе с полосой не построены и перроны и самолеты не могут подъехать к рукавам, была просто организована схема доставки пассажиров к самолетам автобусами, продолжает собеседник. При этом коммерческие объекты в Т-2 так и не были открыты.

Таким образом, терминал стоимостью 38 млрд руб. и площадью 239 000 кв. м простаивает уже больше года. «Домодедово» следует концепции «терминал под одной крышей». Т-2 является не отдельным объектом, а продолжением Т-1, поэтому аэропорт называет их сегментами терминала. Общая площадь обоих сегментов составляет около 500 000 кв. м.

Банкрот под защитой Росавиации

Вторая полоса не построена из-за банкротства подрядчика – АО «Строительное управление № 1» (СУ-1), отмечает Счетная палата. Контракт на строительство полосы стоимостью 12,85 млрд руб. Росавиация заключила с СУ-1 в 2014 г., срок исполнения был – не позднее 30 ноября 2016 г. СУ-1 входит в «МДС-групп» Сергея Солодовникова. Компании группы в 2000-х быстро росли на госзаказах в Тюменской области, в начале 2010-х группа вышла на федеральный уровень. Подряд на полосу в «Домодедово» стал одним из крупнейших для группы.

Но в Москве у СУ-1 дела не задались. Компания накопила долги и с марта 2015 г. поставщики подали к компании около 40 исков о банкротстве. А сам Солодовников в ноябре 2015 г. был арестован по подозрению в «мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщал ТАСС. Его подозревали в нецелевом расходовании части аванса в 3,5 млрд руб., выделенного на строительство полосы в «Домодедово».

На конец 2015 г. отставание строительства полосы от графика составляло 13 месяцев. Но Росавиация не стала расторгать контракт с СУ-1, а официально перенесла срок сдачи на год – на 30 ноября 2017 г. При этом СУ-1 уже находилось в первой стадии банкротства – в процедуре наблюдения. Росавиация объяснила свое решение тем, что поиск нового подрядчика, повторное проведение конкурса займет слишком много времени. Аэропорт «Домодедово» тогда резко выступал против сохранения контракта с СУ-1, говорит человек, близкий к аэропорту.

Уголовное дело в отношении Солодовникова было закрыто.

Но СУ-1 и дальше демонстрировало низкую организацию работ, так что ФГУП «Администрация аэропорта «Домодедово» (подведомственно Росавиации, держит на балансе аэродром аэропорта) уже в феврале 2017 г. решило все же расторгнуть контракт с компанией, пишет Счетная палата. Но руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил ФГУПу «незамедлительно отменить» данное решение. Годом позже ФГУП снова попросил ведомство расторгнуть контракт с СУ-1, в апреле 2018 г. Росавиация снова ему отказала, говорится в отчете Счетной палаты. При этом Нерадько в 2017 г., а также в 2018 г. практически вплоть до ЧМ-2018 заявлял, что новые полосы в «Домодедово» и «Шереметьево» будут сданы к чемпионату. Ни одна достроена не была.

Контракт с СУ-1 был расторгнут только 16 ноября 2018 г. К этому времени компания уже ушла в конкурсное производство, а любую деятельность фактически прекратила еще до ЧМ-2018. Очень много времени было потеряно, констатирует менеджер крупного аэропорта.

«Ведомости» ожидают комментариев Росавиации.

Денег нет

Готовность всех объектов по бывшему контракту с СУ-1 составляет всего 43%, остаточная стоимость незавершенного строительства – 7,45 млрд руб., пишет Счетная палата. При этом объект подорожал до 17,1 млрд руб. К лету 2018 г. готовность самой полосы (грубо говоря, бетона) составляла порядка 90%, но не были построены перроны (без которых не запустить Т-2), ливневая канализация, стоянки противообледенительной техники и другие объекты, знают три менеджера аэропортов, участвовавшие в совещаниях на тему аэродромов.

Срок сдачи полосы перенесен на 2020 г., сообщает Счетная палата. Проблема в том, что средств на достройку у Росавиации нет, выделенные под проект деньги вернулись как неосвоенные в бюджет, говорят собеседники «Ведомостей». Из-за низкого уровня работ СУ-1 в 2015–2018 гг. ежегодно не осваивало от 5,3 млрд до 8,6 млрд руб., которые возвращались в бюджет и заново выделялись в следующем году, пишет Счетная палата.

На достройку полосы еще необходимо около 10 млрд руб., утверждают три источника «Ведомостей» в аэропортах. СУ-1 в итоге не освоило 7,5 млрд руб., продолжают они, но даже если выделят хотя бы эти деньги, то полосу можно будет запустить хотя бы в ограниченном варианте, а вместе с ней и сегмент Т-2, добавляют два собеседника.

По их словам, министр транспорта Евгений Дитрих в этом году направил письмо Дмитрию Медведеву с просьбой заново выделить Росавиации вернувшиеся в бюджет деньги, чтобы провести конкурс и заключить контракт с другим подрядчиком. Решение еще не принято, добавляют собеседники «Ведомостей», ожидается, что оно будет положительным: никто не возражает, даже Минфин не против, ведь без достройки объекта теряют смысл уже освоенные бюджетные инвестиции.

«Ведомости» ожидают комментариев Минтранса и Минфина.

На достройку полосы при наличии средств уйдет 6–8 месяцев, при этом зимой работы обычно приостанавливаются; на проведение конкурса нужен как минимум месяц, признает один из собеседников «Ведомостей». Поэтому лето 2020 г. – оптимистичный срок завершения проекта и запуска полосы вместе с терминалом Т-2, признают два собеседника.

Получается, сегмент Т-2 стоимостью 38 млрд руб. как минимум два года будет простаивать.

«Аэропорт реализовал проект расширения инфраструктуры. Рассчитываем, что Росавиация завершит строительство полосы с учетом новых обстоятельств, связанных со сменой подрядчика», – говорит представитель «Домодедово».

Сколько теряет «Домодедово»

Представитель «Домодедово» не раскрывает потери аэропорта от неработающего терминала. В 2018 г. после сдачи Т-2 размер основных средств «Домодедово» по МСФО увеличился на 16,9 млрд до 98,5 млрд руб. (+21%). Аэропорту помимо пассажирских терминалов принадлежит топливно-заправочный комплекс, а также огромные участки земли под аэропортом и вокруг него. Налоговые отчисления аэропорты (не считая налога на прибыль) выросли в 2018 г. на 17% до 230 млн руб.

В 2018 г. «Домодедово» получило 5,9 млрд руб. дохода от сдачи недвижимости в коммерческую аренду, говорится в его отчете. При этом запуск Т-2 должен увеличить площади под коммерческую аренду в 3,5 раза до 44 000 кв. м, сообщал аэропорт.