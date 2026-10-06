Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVCB10,125+4,17%CNY Бирж.12,807+0,41%IMOEX2 326,04+0,28%RTSI862,76+0,28%RGBI111,11-0,1%RGBITR763,7-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Путин призвал повышать локализацию производства аккумуляторов в России

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

России необходимо повышать уровень локализации производства аккумуляторов, в том числе за счет освоения месторождений минеральных ресурсов. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей.

«Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья», – сказал Путин.

По его словам, для развития отрасли необходимо активнее осваивать месторождения ресурсов, используемых при производстве накопителей энергии. Кроме того, российский лидер призвал внедрять современные технологии, материалы, электронику и программное обеспечение.

Президент также назвал локализацию одним из ключевых вопросов для отрасли.

Анонсируя совещание по вопросам развития систем накопления энергии, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что экономика не может развиваться в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии. Он уточнил, что с докладом выступит мэр Москвы Сергей Собянин. Он расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. На совещании также выступит глава «Росатома» Алексей Лихачев.

5 июня «Ведомости. Промышленность» писали, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Специалисты сервисного центра будут обслуживать, диагностировать и ремонтировать литий-ионные батареи. В нем также будут проводить техническое обслуживание электробусов ГУП «Мосгортранс», обновлять программное обеспечение и выполнять ремонты тяговых аккумуляторных батарей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её