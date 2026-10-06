Путин призвал повышать локализацию производства аккумуляторов в России
России необходимо повышать уровень локализации производства аккумуляторов, в том числе за счет освоения месторождений минеральных ресурсов. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей.
«Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья», – сказал Путин.
По его словам, для развития отрасли необходимо активнее осваивать месторождения ресурсов, используемых при производстве накопителей энергии. Кроме того, российский лидер призвал внедрять современные технологии, материалы, электронику и программное обеспечение.
Президент также назвал локализацию одним из ключевых вопросов для отрасли.
Анонсируя совещание по вопросам развития систем накопления энергии, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что экономика не может развиваться в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии. Он уточнил, что с докладом выступит мэр Москвы Сергей Собянин. Он расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. На совещании также выступит глава «Росатома» Алексей Лихачев.
5 июня «Ведомости. Промышленность» писали, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Специалисты сервисного центра будут обслуживать, диагностировать и ремонтировать литий-ионные батареи. В нем также будут проводить техническое обслуживание электробусов ГУП «Мосгортранс», обновлять программное обеспечение и выполнять ремонты тяговых аккумуляторных батарей.