Путин призвал повышать локализацию производства аккумуляторов в России

Анонсируя совещание по вопросам развития систем накопления энергии, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что экономика не может развиваться в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии. Он уточнил, что с докладом выступит мэр Москвы Сергей Собянин. Он расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. На совещании также выступит глава «Росатома» Алексей Лихачев.