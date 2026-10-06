Путин проведет совещание по вопросам развития систем накопления энергии
Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития систем накопления энергии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков назвал эту тему важной. По его словам, экономика не может развиваться в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии.
«Тема, которая каждый день касается нашей жизни, когда мы с вами заряжаем мобильные телефоны, когда мы с вами используем электрический транспорт, когда наши коммунальные службы заряжают электрические автобусы и так далее, и тому подобное», – сказал российский пресс-секретарь.
Представитель Кремля уточнил, что с докладом выступит мэр Москвы Сергей Собянин. Он расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. На совещании также выступит глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Отдельно Песков сказал, что президент по видеоконференцсвязи откроет и даст команду на запуск работы такого кластера в Московском регионе.
5 июня «Ведомости. Промышленность» писали, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Специалисты сервисного центра будут обслуживать, диагностировать и ремонтировать литий-ионные батареи. В нем также будут проводить техническое обслуживание электробусов ГУП «Мосгортранс», обновлять программное обеспечение и выполнять ремонты тяговых аккумуляторных батарей.