Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MRKK13,78+0,29%CNY Бирж.12,827+0,57%IMOEX2 314,77-0,21%RTSI858,58-0,21%RGBI111,17-0,04%RGBITR764,14-0,01%
Главная / Политика /

Путин проведет совещание по вопросам развития систем накопления энергии

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития систем накопления энергии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков назвал эту тему важной. По его словам, экономика не может развиваться в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии.

«Тема, которая каждый день касается нашей жизни, когда мы с вами заряжаем мобильные телефоны, когда мы с вами используем электрический транспорт, когда наши коммунальные службы заряжают электрические автобусы и так далее, и тому подобное», – сказал российский пресс-секретарь.

Представитель Кремля уточнил, что с докладом выступит мэр Москвы Сергей Собянин. Он расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. На совещании также выступит глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Отдельно Песков сказал, что президент по видеоконференцсвязи откроет и даст команду на запуск работы такого кластера в Московском регионе.

5 июня «Ведомости. Промышленность» писали, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Специалисты сервисного центра будут обслуживать, диагностировать и ремонтировать литий-ионные батареи. В нем также будут проводить техническое обслуживание электробусов ГУП «Мосгортранс», обновлять программное обеспечение и выполнять ремонты тяговых аккумуляторных батарей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь