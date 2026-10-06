Путин проведет совещание по вопросам развития систем накопления энергии

«Тема, которая каждый день касается нашей жизни, когда мы с вами заряжаем мобильные телефоны, когда мы с вами используем электрический транспорт, когда наши коммунальные службы заряжают электрические автобусы и так далее, и тому подобное», – сказал российский пресс-секретарь.