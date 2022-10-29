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Рубини заявил о начале третьей мировой войны

Ведомости

Третья мировая война фактически началась, заявил в интервью Spiegel профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Среди угроз миру он назвал вмешательство НАТО в российско-украинский конфликт, противостояние Ирана и Израиля и возможное нападение Китая на Тайвань.

Рубини в интервью сослался на слова историка экономики Найла Фергюсона. На встрече МВФ тот заявил, что «нам повезет, если мы получим экономический кризис, как в 1970-х, а не войну, как в 1940-х».

«Советники по национальной безопасности были обеспокоены вмешательством НАТО в войну между Россией и Украиной, а также тем, что Иран и Израиль идут курсом на столкновение. И только сегодня утром я прочитал, что администрация Байдена ожидает, что Китай нападет на Тайвань раньше, чем позже. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, особенно в Украине и в киберпространстве», — сказал Рубини.

По его словам, политики должны в первую очередь «позаботиться о России и Украине», а уже затем думать о ситуации в Иране, Израиле или Китае. В то же время необходимо решать вопросы инфляции и рецессий. По его словам, Европа уже находится в рецессии, и «она будет долгой и некрасивой». В Великобритании ситуация складывается еще хуже, считает Рубини. Он также предрек появление новых вариантов коронавируса и назвал изменение климата «медленной катастрофой», которая ускоряется.

Третья мировая война с применением ядерного оружия может начаться в случае гипотетической потери Россией Крыма, заявил ранее американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter. По его словам, если Россия окажется перед выбором — отказаться от Крыма или применить ядерное оружие, она выберет последнее.

О риске начала третьей мировой войны говорил в сентябре экс-президент США Дональд Трамп. Он выступал с предложением переговоров и предлагал себя в качестве посредника. Трамп обвинил президента Джо Байдена и его администрацию в том, что их действия и «неумение» общаться с российским руководством ведут к третьей мировой войне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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