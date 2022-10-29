Рубини заявил о начале третьей мировой войны

По его словам, политики должны в первую очередь «позаботиться о России и Украине», а уже затем думать о ситуации в Иране, Израиле или Китае. В то же время необходимо решать вопросы инфляции и рецессий. По его словам, Европа уже находится в рецессии, и «она будет долгой и некрасивой». В Великобритании ситуация складывается еще хуже, считает Рубини. Он также предрек появление новых вариантов коронавируса и назвал изменение климата «медленной катастрофой», которая ускоряется.