Рубини заявил о начале третьей мировой войны
Третья мировая война фактически началась, заявил в интервью Spiegel профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Среди угроз миру он назвал вмешательство НАТО в российско-украинский конфликт, противостояние Ирана и Израиля и возможное нападение Китая на Тайвань.
Рубини в интервью сослался на слова историка экономики Найла Фергюсона. На встрече МВФ тот заявил, что «нам повезет, если мы получим экономический кризис, как в 1970-х, а не войну, как в 1940-х».
«Советники по национальной безопасности были обеспокоены вмешательством НАТО в войну между Россией и Украиной, а также тем, что Иран и Израиль идут курсом на столкновение. И только сегодня утром я прочитал, что администрация Байдена ожидает, что Китай нападет на Тайвань раньше, чем позже. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, особенно в Украине и в киберпространстве», — сказал Рубини.
По его словам, политики должны в первую очередь «позаботиться о России и Украине», а уже затем думать о ситуации в Иране, Израиле или Китае. В то же время необходимо решать вопросы инфляции и рецессий. По его словам, Европа уже находится в рецессии, и «она будет долгой и некрасивой». В Великобритании ситуация складывается еще хуже, считает Рубини. Он также предрек появление новых вариантов коронавируса и назвал изменение климата «медленной катастрофой», которая ускоряется.
Третья мировая война с применением ядерного оружия может начаться в случае гипотетической потери Россией Крыма, заявил ранее американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter. По его словам, если Россия окажется перед выбором — отказаться от Крыма или применить ядерное оружие, она выберет последнее.
О риске начала третьей мировой войны говорил в сентябре экс-президент США Дональд Трамп. Он выступал с предложением переговоров и предлагал себя в качестве посредника. Трамп обвинил президента Джо Байдена и его администрацию в том, что их действия и «неумение» общаться с российским руководством ведут к третьей мировой войне.