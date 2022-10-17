Маск предупредил об опасности ядерной войны
Третья мировая война с применением ядерного оружия может начаться в случае гипотетической потери Россией Крыма, написал американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter.
«Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. С ее точки зрения потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», — отметил Маск.
По его словам, если Россия окажется перед выбором — отказаться от Крыма или применить ядерное оружие, она выберет последнее. «Если мы нанесем ядерный удар по России, она нанесет ядерный удар по нам. И тогда начнется Третья мировая война», — заключил он.
Маск ранее предложил условия мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу.
После этого власти Украины и местные СМИ обрушились на бизнесмена с критикой.
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