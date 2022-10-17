Маск пообещал разрешить жертвовать терминалы Starlink
Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что намерен разрешить пользователям жертвовать нуждающимся терминалы системы спутниковой связи Starlink.
«Хорошо, мы добавим возможность пожертвовать в Starlink», – написал Маск в Twitter.
Так предприниматель прокомментировал твит одного из клиентов, выразившего желание пожертвовать Starlink школам и больницам в Уганде.
14 октября CNN сообщил, что SpaceX направила в минобороны США письмо, в котором заявила о невозможности дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также попросила Пентагон взять эти расходы на себя.
В компании отметили, что до конца года на развертывание и использование спутников она потратит порядка $120 млн, в течение следующих 12 месяцев понадобится еще $400 млн. Всего компания просит от минобороны США финансирования на $124 млн до конца года. В самом Пентагоне предложение Маска вызвало раздражение, отмечал телеканал.
На следующий день Маск заявил, что, несмотря на финансовые потери, компания продолжит оплачивать функционирование Starlink на Украине.
«Черт с ним. Пусть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», – написал он тогда в Twitter.
О начале работы системы спутниковой связи Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинское чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.
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