Маск пообещал разрешить жертвовать терминалы Starlink

В компании отметили, что до конца года на развертывание и использование спутников она потратит порядка $120 млн, в течение следующих 12 месяцев понадобится еще $400 млн. Всего компания просит от минобороны США финансирования на $124 млн до конца года. В самом Пентагоне предложение Маска вызвало раздражение, отмечал телеканал.