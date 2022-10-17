Газета
Бизнес

Маск пообещал разрешить жертвовать терминалы Starlink

Ведомости

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что намерен разрешить пользователям жертвовать нуждающимся терминалы системы спутниковой связи Starlink.

«Хорошо, мы добавим возможность пожертвовать в Starlink», – написал Маск в Twitter.

Так предприниматель прокомментировал твит одного из клиентов, выразившего желание пожертвовать Starlink школам и больницам в Уганде.

14 октября CNN сообщил, что SpaceX направила в минобороны США письмо, в котором заявила о невозможности дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также попросила Пентагон взять эти расходы на себя.

В компании отметили, что до конца года на развертывание и использование спутников она потратит порядка $120 млн, в течение следующих 12 месяцев понадобится еще $400 млн. Всего компания просит от минобороны США финансирования на $124 млн до конца года. В самом Пентагоне предложение Маска вызвало раздражение, отмечал телеканал.

Маск заявил о попытках России «убить» спутниковую сеть Starlink

На следующий день Маск заявил, что, несмотря на финансовые потери, компания продолжит оплачивать функционирование Starlink на Украине.

«Черт с ним. Пусть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», – написал он тогда в Twitter.

О начале работы системы спутниковой связи Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинское чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Маск заявил о попытках России «убить» спутниковую сеть Starlink

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных