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Бизнес

Маск заявил о попытках России «убить» спутниковую сеть Starlink

Ведомости

Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Россия пытается «убить» систему спутниковой связи Starlink, которой управляет компания предпринимателя SpaceX.

«Starlink — единственная система связи, все еще работающая на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — написал он в Twitter.

На этой неделе CNN сообщил, что SpaceX направила в минобороны США письмо, в котором заявила о невозможности дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также попросила Пентагон взять эти расходы на себя. 

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В компании отметили, что до конца года на развертывание и использование спутников она потратит порядка $120 млн, в течение следующих 12 месяцев понадобится еще $400 млн. Всего компания просит от Пентагона финансирования на $124 млн до конца года.

7 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что перебои в работе Starlink уже привели к негативным последствиям для украинских военных, а также панике из-за потери связи. Проблемы, по его словам, наблюдаются в течение последних нескольких недель, они были зафиксированы в нескольких районах, в том числе при работе ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

О начале работы системы спутниковой связи Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинское чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной, и отмечал, что в конфликте задействованы спутники Starlink.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных