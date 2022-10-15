Маск заявил о попытках России «убить» спутниковую сеть Starlink
Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Россия пытается «убить» систему спутниковой связи Starlink, которой управляет компания предпринимателя SpaceX.
«Starlink — единственная система связи, все еще работающая на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — написал он в Twitter.
На этой неделе CNN сообщил, что SpaceX направила в минобороны США письмо, в котором заявила о невозможности дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также попросила Пентагон взять эти расходы на себя.
В компании отметили, что до конца года на развертывание и использование спутников она потратит порядка $120 млн, в течение следующих 12 месяцев понадобится еще $400 млн. Всего компания просит от Пентагона финансирования на $124 млн до конца года.
7 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что перебои в работе Starlink уже привели к негативным последствиям для украинских военных, а также панике из-за потери связи. Проблемы, по его словам, наблюдаются в течение последних нескольких недель, они были зафиксированы в нескольких районах, в том числе при работе ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.
О начале работы системы спутниковой связи Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинское чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.
Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной, и отмечал, что в конфликте задействованы спутники Starlink.