SpaceX попросила Пентагон профинансировать Starlink на Украине

У высокопоставленных военных просьба SpaceX вызвала раздражение, отмечает CNN. По словам одного из них, компания, поставляя спутники Украине, сначала «пыталась выставить себя героями», а теперь выставляет за это счет. При этом около 85% из 20 000 терминалов на Украине были оплачены или частично оплачены США, Польшей и другими странами, а также рядом организаций. Они также взяли на себя около 30% расходов на подключение к интернету.