SpaceX попросила Пентагон профинансировать Starlink на Украине
Американская корпорация SpaceX направила в минобороны США письмо, в котором заявила о невозможности дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также попросила Пентагон взять эти расходы на себя, выяснил CNN.
«Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», – говорится в письме.
В компании отметили, что до конца года на развертывание и использование спутников она потратит порядка $120 млн, в течение следующих 12 месяцев понадобится еще $400 млн. Всего компания просит от Пентагона финансирования на $124 млн до конца года.
У высокопоставленных военных просьба SpaceX вызвала раздражение, отмечает CNN. По словам одного из них, компания, поставляя спутники Украине, сначала «пыталась выставить себя героями», а теперь выставляет за это счет. При этом около 85% из 20 000 терминалов на Украине были оплачены или частично оплачены США, Польшей и другими странами, а также рядом организаций. Они также взяли на себя около 30% расходов на подключение к интернету.
7 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что перебои в работе Starlink уже привели к негативным последствиям для украинских военных, а также панике из-за потери связи. Проблемы, по его словам, наблюдаются в течение последних нескольких недель, они были зафиксированы в нескольких районах, в том числе при работе ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.
Основатель компании Илон Маск в ответ назвал статью некачественной из-за того, что она содержит неверные данные.
О начале работы системы спутниковой связи Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинское чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.
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