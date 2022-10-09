Илон Маск указал на «стремительно» растущую вероятность ядерного конфликта
Риск начала ядерного конфликта стремительно растет, считает глава компании Tesla американский предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в своем Twitter.
«Вероятность ядерной войны стремительно растет», — написал бизнесмен в ответ на твит пользователя соцсети, который размышлял о шансах неминуемой глобальной ядерной войны.
Ранее Маск вступил в словесную перепалку с украинскими чиновниками и проукраинскими пользователями Twitter, когда он предложил свой план мирного урегулирования на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что жители некоторых восточных территорий Украины предпочитают быть с Россией, и призвал поддержать волю людей в «любом конфликтном регионе».
7 октября предприниматель отказался комментировать данные Financial Times о том, что украинские военные испытывают трудности с подключением к системе спутниковой связи Starlink, которой управляет его компания SpaceX.