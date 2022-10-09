Илон Маск указал на «стремительно» растущую вероятность ядерного конфликта

Ранее Маск вступил в словесную перепалку с украинскими чиновниками и проукраинскими пользователями Twitter, когда он предложил свой план мирного урегулирования на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что жители некоторых восточных территорий Украины предпочитают быть с Россией, и призвал поддержать волю людей в «любом конфликтном регионе».