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Илон Маск указал на «стремительно» растущую вероятность ядерного конфликта

Ведомости

Риск начала ядерного конфликта стремительно растет, считает глава компании Tesla американский предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в своем Twitter.

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», — написал бизнесмен в ответ на твит пользователя соцсети, который размышлял о шансах неминуемой глобальной ядерной войны.

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Ранее Маск вступил в словесную перепалку с украинскими чиновниками и проукраинскими пользователями Twitter, когда он предложил свой план мирного урегулирования на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что жители некоторых восточных территорий Украины предпочитают быть с Россией, и призвал поддержать волю людей в «любом конфликтном регионе».

7 октября предприниматель отказался комментировать данные Financial Times о том, что украинские военные испытывают трудности с подключением к системе спутниковой связи Starlink, которой управляет его компания SpaceX.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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