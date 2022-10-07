Маск назвал себя «большим фанатом Украины»
Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал себя «большим фанатом Украины», но идея начала третьей мировой войны ему не близка. Таким образом он ответил на критику украинских СМИ на план по урегулированию конфликта на территории Украины.
«Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны», — написал он в своем аккаунте в Twitter.
Ранее Маск несколько раз комментировал конфликт на Украине и даже предложил условия мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что несмотря на то что большая часть регионов Украины хотела бы остаться в ее составе, жители некоторых восточноукраинских территорий «предпочитают» быть с Россией. Предприниматель также призвал к поддержке воли жителей «любого конфликтного региона».
В Кремле отреагировали на слова Маска позитивно. В то же время Песков отметил, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно, поскольку «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может».
Власти Украины и местные СМИ обрушились на миллиардера с критикой. В частности, украинское СМИ Kyiv Post написало в своем Twitter: «Ситуация с Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытках изображать из себя эксперта по Украине».
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
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