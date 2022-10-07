Маск назвал себя «большим фанатом Украины»

Ранее Маск несколько раз комментировал конфликт на Украине и даже предложил условия мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что несмотря на то что большая часть регионов Украины хотела бы остаться в ее составе, жители некоторых восточноукраинских территорий «предпочитают» быть с Россией. Предприниматель также призвал к поддержке воли жителей «любого конфликтного региона».