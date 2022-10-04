Песков оценил предложение Маска по урегулированию конфликта на Украине
Москва позитивно расценивает предложение американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине, так как с самого начала выступает за выполнение ее условий дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации. И я еще раз повторяю, возвращаясь к своему ответу на предыдущий вопрос, — с самого начала Россия была за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров», – заявил он.
Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, отметил Песков, пытается искать способы достижения мира, а «достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно».
Изложенные Маском предложения в целом заслуживают внимания, считает Песков, однако проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно, поскольку «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может». Песков также добавил, что любые предложения о переговорах «разбиваются» о заявления украинской стороны, в частности, решение Киева не проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне Маск опубликовал несколько постов в Twitter, где он изложил свое предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу.
Маск подчеркнул, что Россия существенно превосходит Украину по военному потенциалу, поэтому исход конфликта очевиден, он призвал подумать о мире для того, чтобы сократить количество жертв.
Сегодня Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение ранее вынес Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент.
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