Песков оценил предложение Маска по урегулированию конфликта на Украине

«Это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации. И я еще раз повторяю, возвращаясь к своему ответу на предыдущий вопрос, — с самого начала Россия была за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров», – заявил он.