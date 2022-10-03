Рогозин отреагировал на предложение Маска по урегулированию конфликта на Украине

Ранее сегодня Макс опубликовал несколько постов в Twitter, где он изложил свое предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Крым должен на всегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу.