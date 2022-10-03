Рогозин отреагировал на предложение Маска по урегулированию конфликта на Украине
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал предложение американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине. По словам Рогозина, предложение Маска может быть связано с тем, что 5 октября на корабле CrewDragon компании SpaceX полетит российский космонавт Анна Кикина.
«Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня Макс опубликовал несколько постов в Twitter, где он изложил свое предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Крым должен на всегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу.
Маск подчеркнул, что Россия существенно превосходит Украину по военному потенциалу, поэтому исход конфликта очевиден, он призвал подумать о мире для того, чтобы сократить количество жертв.
На предложение Маска болезненно отреагировали украинские политики, в частности, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник использовал нецензурную лексику, чтобы обругать Маска.
Кроме того, основатель Tesla пожаловался на то, что его аккаунт в Twitter подвергся массированным нападкам со стороны ботов. Данная тема актуальна в сфере спора вокруг покупки соцсети, от которой Маск отказался под предлогом того, что она скрывает настоящее количество спам-аккаунтов и ботов.