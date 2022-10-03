Маск предложил провести новые референдумы на присоединенных к РФ территориях

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами четырех регионов договоры о вхождении этих территорий в состав России, позже документы были ратифицированы Госдумой. В настоящее время регионы все еще подвергаются обстрелам со стороны Украины, войска которой наносят удары и по гражданской инфраструктуре.