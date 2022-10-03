Маск предложил провести новые референдумы на присоединенных к РФ территориях
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил провести новое голосование по вопросу присоединения к России на вошедших в состав страны территориях, но на этот раз под эгидой ООН. Соответствующее предложение американский предприниматель выдвинул в своем Twitter.
Маск полагает, что если жители проголосуют аналогично, то это решение должно считаться финальным. Если же они проголосуют за то, чтобы остаться в составе Украины, то Россия должна будет оставить эти территории.
«Крым формально остается в составе России, где он и был с 1793 г. (до ошибки Хрущева)», — написал Маск, создав опрос под своим предложением. Там также присутствует два дополнительных условия, которые стороны должны будут соблюдать: сохранение водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
По мнению Маска, наиболее вероятным результатом спецоперации как раз и станет вхождение этих территорий в состав России, «вопрос в том, сколько людей перед этим должно погибнуть», написал он, отметив, что конфликт на Украине может перерасти в ядерное столкновение. Такое развитие событий он оценил как маловероятное, но возможное.
Крым был областью в составе РСФСР до 19 февраля 1954 г. Именно в этот день по указу Президиума Верховного совета СССР полуостров был передан в состав Украинской ССР. Крым и Севастополь снова вошли в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами четырех регионов договоры о вхождении этих территорий в состав России, позже документы были ратифицированы Госдумой. В настоящее время регионы все еще подвергаются обстрелам со стороны Украины, войска которой наносят удары и по гражданской инфраструктуре.
Ранее российские власти неоднократно заявляли о прямом участии США в конфликте на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной. Также он отмечал, что в конфликте задействованы спутники Starlink, которые управляются компанией Маска SpaceX.