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Политика

Маск предложил провести новые референдумы на присоединенных к РФ территориях

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил провести новое голосование по вопросу присоединения к России на вошедших в состав страны территориях, но на этот раз под эгидой ООН. Соответствующее предложение американский предприниматель выдвинул в своем Twitter.

Маск полагает, что если жители проголосуют аналогично, то это решение должно считаться финальным. Если же они проголосуют за то, чтобы остаться в составе Украины, то Россия должна будет оставить эти территории.

«Крым формально остается в составе России, где он и был с 1793 г. (до ошибки Хрущева)», — написал Маск, создав опрос под своим предложением. Там также присутствует два дополнительных условия, которые стороны должны будут соблюдать: сохранение водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

По мнению Маска, наиболее вероятным результатом спецоперации как раз и станет вхождение этих территорий в состав России, «вопрос в том, сколько людей перед этим должно погибнуть», написал он, отметив, что конфликт на Украине может перерасти в ядерное столкновение. Такое развитие событий он оценил как маловероятное, но возможное.

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Крым был областью в составе РСФСР до 19 февраля 1954 г. Именно в этот день по указу Президиума Верховного совета СССР полуостров был передан в состав Украинской ССР. Крым и Севастополь снова вошли в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами четырех регионов договоры о вхождении этих территорий в состав России, позже документы были ратифицированы Госдумой. В настоящее время регионы все еще подвергаются обстрелам со стороны Украины, войска которой наносят удары и по гражданской инфраструктуре.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о прямом участии США в конфликте на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной. Также он отмечал, что в конфликте задействованы спутники Starlink, которые управляются компанией Маска SpaceX.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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