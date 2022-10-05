Путин рассказал об удивлении результатами референдумов
Президент России Владимир Путин заявил, что результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, его не только порадовали, но и удивили. Об этом он сказал на встрече по видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить... и наблюдатели убедились: не было никакого желания что-то подправлять, подчищать или добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: как люди выскажутся, так и сделаем», – рассказал он.
Путин также назвал результаты референдумов «убедительными и абсолютно прозрачными», не подлежащими какому-либо сомнению.
С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.
4 октября Путин подписал федеральные законы о присоединении четырех регионов к России. Они образуют субъекты под прежними названиями. Процедура присоединения новых регионов завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции. Таким образом, число субъектов РФ увеличится с 85 до 89. Он также назначил врио руководителей регионов.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. Накануне договоры также были ратифицированы Советом Федерации.
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