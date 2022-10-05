Путин рассказал об удивлении результатами референдумов

«Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить... и наблюдатели убедились: не было никакого желания что-то подправлять, подчищать или добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: как люди выскажутся, так и сделаем», – рассказал он.