Илон Маск: некоторые части востока Украины хотят быть с Россией

В Кремле позитивно расценили предложение Маска, отметив при этом, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно, поскольку «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может». Представители Украины в то же время обрушились на миллиардера с критикой. Так, президент страны Владимир Зеленский спросил у пользователей в своем Twitter, «какой Илон Маск им нравится больше» – поддерживающий Украину или же Россию.