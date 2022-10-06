Илон Маск: некоторые части востока Украины хотят быть с Россией
Большая часть регионов Украины безусловно хотят остаться в ее составе, однако некоторые части на востоке страны населяют преимущественно русские, которые «предпочитают» Россию. Об этом заявил американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, комментируя слова американского сенатора Линдси Грэма, посоветовавшего ему разобраться в деталях украинского кризиса.
«Большая часть Украины безусловно хочет быть частью Украины, однако некоторые ее восточные части населяет русское большинство, которое предпочитает Россию», – написал он в Twitter.
Маск также назвал необходимой поддержку воли жителей «любого конфликтного региона», если Грэм действительно считает, что воля народа имеет значение.
Ранее бизнесмен опубликовал несколько постов в Twitter, где он изложил свое предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу.
Маск подчеркнул, что Россия существенно превосходит Украину по военному потенциалу, поэтому исход конфликта очевиден, он призвал подумать о мире для того, чтобы сократить количество жертв.
В Кремле позитивно расценили предложение Маска, отметив при этом, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно, поскольку «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может». Представители Украины в то же время обрушились на миллиардера с критикой. Так, президент страны Владимир Зеленский спросил у пользователей в своем Twitter, «какой Илон Маск им нравится больше» – поддерживающий Украину или же Россию.
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент. На следующий день он подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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