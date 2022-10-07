Маск отказался комментировать данные о перебоях с работой Starlink на Украине
Американский предприниматель Илон Маск отказался комментировать данные Financial Times о том, что украинские военные испытывают трудности с подключением к системе спутниковой связи Starlink, которой управляет его компания SpaceX. Об этом миллиардер написал в Twitter.
Так, Маск назвал статью FT некачественной из-за того, что она содержит неверные данные. «В этой статье приводятся ложные сведения о том, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, в то время как оплачен был только небольшой процент [стоимости]. Стоимость этой операции для SpaceX уже достигла $80 млн и превысит $100 млн к концу года. Касательно того, что происходит на поле боя, это засекречено», — пояснил он.
Ранее сегодня FT со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что перебои в работе Starlink уже привели к негативным последствиям для украинских военных, а также панике из-за потери связи. Проблемы, по его словам, наблюдаются в течение последних нескольких недель, они были зафиксированы в нескольких районах, в том числе при работу ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.
О начале работы системы спутниковой связи Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинское чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.
В мае бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил Маска в том, что он «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи», так он отреагировал на данные о том, что системой Starlink пользовались ВСУ и боевики нацистского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которые находились в Мариуполе. «За это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — написал тогда Рогозин.
На этой неделе Маск вступил в словестную перепалку с украинскими чиновниками и проукраинскими пользователями Twitter, когда он предложил свой план мирного урегулирования на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что жители некоторых восточных территорий Украины предпочитают быть с Россией, и призвал поддержать волю людей в «любом конфликтном регионе».