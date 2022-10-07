Маск отказался комментировать данные о перебоях с работой Starlink на Украине

Так, Маск назвал статью FT некачественной из-за того, что она содержит неверные данные. «В этой статье приводятся ложные сведения о том, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, в то время как оплачен был только небольшой процент [стоимости]. Стоимость этой операции для SpaceX уже достигла $80 млн и превысит $100 млн к концу года. Касательно того, что происходит на поле боя, это засекречено», — пояснил он.