Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая

На этой неделе Маск также несколько раз комментировал конфликт на Украине и даже предложил условия по его мирному урегулированию. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что жители некоторых восточных территорий Украины предпочитают быть с Россией и призвал поддержать волю людей в «любом конфликтном регионе».