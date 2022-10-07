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Политика

Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая

Ведомости

Конфликт из-за Тайваня неизбежен, сторонам следует прийти к компромиссу по данному вопросу и сделать Тайвань специальным административным районом КНР. Об этом заявил американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью Financial Times. 

«Я бы порекомендовал <...> придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо», — сказал Маск.

По его мнению, такой исход, вероятно, «всех не осчастливит». В то же время бизнесмен предположил, что условия по Тайваню могли быть бы «более мягкими» для Китая, нежели в случае с Гонконгом. 

Маск также отметил, что в случае обострения конфликта пострадает не только Тайвань. По его оценкам, потери мировой экономики при таком сценарии могут составить около 30%. 

На этой неделе Маск также несколько раз комментировал конфликт на Украине и даже предложил условия по его мирному урегулированию. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что жители некоторых восточных территорий Украины предпочитают быть с Россией и призвал поддержать волю людей в «любом конфликтном регионе».

В Кремле отреагировали на слова Маска позитивно. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно, поскольку «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может». Второй пост бизнесмена он назвал «констатацией реальности». 

В то же время власти Украины обрушились на миллиардера с критикой. Так, президент страны Владимир Зеленский спросил у пользователей в своем Twitter, «какой Илон Маск им нравится больше» – поддерживающий Украину или же Россию.

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Ранее по теме: Песков назвал пост Илона Маска о жителях на востоке Украины «констатацией реальности»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных