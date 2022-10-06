Песков назвал пост Илона Маска о жителях на востоке Украины «констатацией реальности»

В Кремле отреагировали на слова Маска позитивно. В то же время Песков отметив, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно — «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может». Власти Украины же обрушились на миллиардера с критикой. Так, президент страны Владимир Зеленский спросил у пользователей в своем Twitter, «какой Илон Маск им нравится больше» – поддерживающий Украину или же Россию.