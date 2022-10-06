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Политика

Песков назвал пост Илона Маска о жителях на востоке Украины «констатацией реальности»

Ведомости

Новый пост американского бизнесмена и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в Twitter о том, что жители некоторых территорий на востоке Украины хотят быть с Россией, констатирует реальность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это констатация реальности, это реальное положение дел», — прокомментировал Песков высказывание Маска. Представитель Кремля добавил, что на востоке Украины исторически жило русское население.

Песков отметил, что люди способны анализировать и критически подходить к информации, поэтому они и хотят присоединиться к России. По его словам, таких людей на востоке Украины немало.

Ранее Илон Маск заявил, что большая часть регионов Украины хотела бы остаться в ее составе. При этом он отметил, что жители некоторых частей на востоке Украины «предпочитают» быть с Россией. Предприниматель также призвал к поддержке воли жителей «любого конфликтного региона».

На этой неделе Маск несколько раз комментировал конфликт на Украине и даже предложил условия мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу.

В Кремле отреагировали на слова Маска позитивно. В то же время Песков отметив, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно — «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может». Власти Украины же обрушились на миллиардера с критикой. Так, президент страны Владимир Зеленский спросил у пользователей в своем Twitter, «какой Илон Маск им нравится больше» – поддерживающий Украину или же Россию.

30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных