Песков назвал пост Илона Маска о жителях на востоке Украины «констатацией реальности»
Новый пост американского бизнесмена и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в Twitter о том, что жители некоторых территорий на востоке Украины хотят быть с Россией, констатирует реальность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это констатация реальности, это реальное положение дел», — прокомментировал Песков высказывание Маска. Представитель Кремля добавил, что на востоке Украины исторически жило русское население.
Песков отметил, что люди способны анализировать и критически подходить к информации, поэтому они и хотят присоединиться к России. По его словам, таких людей на востоке Украины немало.
Ранее Илон Маск заявил, что большая часть регионов Украины хотела бы остаться в ее составе. При этом он отметил, что жители некоторых частей на востоке Украины «предпочитают» быть с Россией. Предприниматель также призвал к поддержке воли жителей «любого конфликтного региона».
На этой неделе Маск несколько раз комментировал конфликт на Украине и даже предложил условия мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу.
В Кремле отреагировали на слова Маска позитивно. В то же время Песков отметив, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно — «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может». Власти Украины же обрушились на миллиардера с критикой. Так, президент страны Владимир Зеленский спросил у пользователей в своем Twitter, «какой Илон Маск им нравится больше» – поддерживающий Украину или же Россию.
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
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