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«Я как можно меньше вовлекаюсь в политику»

Попытки понять, каких политических взглядов придерживается Илон Маск, ставят в тупик
Софья Корепанова
Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск / Angela Weiss / AFP

В минувший понедельник Илон Маск изложил свои мысли, как закончить конфликт между Россией и Украиной. Сделал он это на фоне публикации не самого успешного квартального отчета. В III квартале 2022 финансового года Tesla поставила 343 830 автомобилей во всем мире. Это рекорд, но аналитики ожидали 358 000. Акции потеряли около 6,5% к тому моменту, когда Маск опубликовал твит со своим вариантом компромисса: снова провести выборы под наблюдением ООН и, если на то будет воля народа, Россия уходит; Крым оставить формально в составе России, как это было до 1973 г. (до ошибки Хрущева); возобновить снабжение водой Крыма; Украина остается нейтральным государством.

После твита котировки Tesla продолжали снижение, потеряв в общей сложности 9%. Но кого это уже интересовало? Явно пророссийский твит Маска активно обсуждали по обе стороны Атлантики. В социальных сетях появился фотоколлаж Маска в форме полковника российских Вооруженных сил. А слух о том, что миллиардер перед твитом втайне общался с Владимиром Путиным, пришлось опровергать и самому Маску, и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Впрочем, оба признали, что президент действительно общался с миллиардером по телефону «где-то полтора года тому назад».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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