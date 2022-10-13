«Я как можно меньше вовлекаюсь в политику»Попытки понять, каких политических взглядов придерживается Илон Маск, ставят в тупик
В минувший понедельник Илон Маск изложил свои мысли, как закончить конфликт между Россией и Украиной. Сделал он это на фоне публикации не самого успешного квартального отчета. В III квартале 2022 финансового года Tesla поставила 343 830 автомобилей во всем мире. Это рекорд, но аналитики ожидали 358 000. Акции потеряли около 6,5% к тому моменту, когда Маск опубликовал твит со своим вариантом компромисса: снова провести выборы под наблюдением ООН и, если на то будет воля народа, Россия уходит; Крым оставить формально в составе России, как это было до 1973 г. (до ошибки Хрущева); возобновить снабжение водой Крыма; Украина остается нейтральным государством.
После твита котировки Tesla продолжали снижение, потеряв в общей сложности 9%. Но кого это уже интересовало? Явно пророссийский твит Маска активно обсуждали по обе стороны Атлантики. В социальных сетях появился фотоколлаж Маска в форме полковника российских Вооруженных сил. А слух о том, что миллиардер перед твитом втайне общался с Владимиром Путиным, пришлось опровергать и самому Маску, и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Впрочем, оба признали, что президент действительно общался с миллиардером по телефону «где-то полтора года тому назад».