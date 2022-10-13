«Я как можно меньше вовлекаюсь в политику»

В минувший понедельник Илон Маск изложил свои мысли, как закончить конфликт между Россией и Украиной. Сделал он это на фоне публикации не самого успешного квартального отчета. В III квартале 2022 финансового года Tesla поставила 343 830 автомобилей во всем мире. Это рекорд, но аналитики ожидали 358 000. Акции потеряли около 6,5% к тому моменту, когда Маск опубликовал твит со своим вариантом компромисса: снова провести выборы под наблюдением ООН и, если на то будет воля народа, Россия уходит; Крым оставить формально в составе России, как это было до 1973 г. (до ошибки Хрущева); возобновить снабжение водой Крыма; Украина остается нейтральным государством.