Песков счел платформой для переговоров с США обсуждение гарантий безопасности
Платформой для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы, заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«То есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, все-таки стоит сесть с ними за стол переговоров?», — сказал Песков журналисту телеканала «Россия 1».
Он уточнил, что имеет в виду проекты документов, которые ранее «были переданы и в Брюссель, и Вашингтон». Речь идет о проектах соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО, которые МИД России опубликовал 17 декабря прошлого года.
Тогда Путин заявил, что Россия будет требовать от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности. Документы предполагали в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам, на Украину и Грузию.
В январе прошла серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальных озабоченностей России.