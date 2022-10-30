Песков счел платформой для переговоров с США обсуждение гарантий безопасности

«То есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, все-таки стоит сесть с ними за стол переговоров?», — сказал Песков журналисту телеканала «Россия 1».