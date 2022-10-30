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Песков счел платформой для переговоров с США обсуждение гарантий безопасности

Ведомости

Платформой для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы, заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«То есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, все-таки стоит сесть с ними за стол переговоров?», — сказал Песков журналисту телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что имеет в виду проекты документов, которые ранее «были переданы и в Брюссель, и Вашингтон». Речь идет о проектах соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО, которые  МИД России опубликовал 17 декабря прошлого года.  

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Тогда Путин заявил, что Россия будет требовать от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности. Документы предполагали в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам, на Украину и Грузию.

В январе прошла серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальных озабоченностей России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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