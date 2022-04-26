Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о гарантиях безопасности
Евросоюз и Россия должны найти способы реорганизовать свои отношения и договориться о гарантиях безопасности, если стороны не хотят оставаться в постоянном состоянии напряженности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.
«Если мы не хотим оставаться в состоянии постоянной напряженности или конфликта, а это, безусловно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам нужно будет найти способы реорганизовать отношения между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, позволяющих снова наладить мирное сосуществование», — заявил Боррель.
По его мнению, этот процесс будет долгим и трудным. По его словам, Россия должна понять, что ее безопасность не может быть достигнута за счет европейской безопасности или безопасности ее соседей, подчеркнул Боррель. Он добавил, что все, что Россия в последние годы делала, чтобы «гарантировать» свою безопасность, якобы привело к прямо противоположному результату.
«Мир в Европе может быть построен и должен быть построен только на прочной основе, учитывая соответствующие интересы и проблемы безопасности, но в равной степени уважая национальный суверенитет и территориальную целостность», — отметил Боррель.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет требовать от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности. 17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО. В январе прошла серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальные озабоченности России.