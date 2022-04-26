Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о гарантиях безопасности

По его мнению, этот процесс будет долгим и трудным. По его словам, Россия должна понять, что ее безопасность не может быть достигнута за счет европейской безопасности или безопасности ее соседей, подчеркнул Боррель. Он добавил, что все, что Россия в последние годы делала, чтобы «гарантировать» свою безопасность, якобы привело к прямо противоположному результату.