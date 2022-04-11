Боррель подтвердил уверенность ЕС в военном решении ситуации на Украине

8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в отношении России. Нефтяное эмбарго не вошло в пакет ограничений. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа; запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции», аналогичное заявление ранее сделала фон дер Ляйен.