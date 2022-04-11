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Боррель подтвердил уверенность ЕС в военном решении ситуации на Украине

Ведомости

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил стремление сообщества добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем, такое заявление он сделал по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — заявил он (цитата по ТАСС). По мнению Борреля, эскалация напряженности в Донбассе усилится в ближайшие дни. При этом он отметил, что в Киев теперь вновь можно ездить без проблем. «В Киев можно ездить сколько угодно, я свидетель. Мы вновь открыли там нашу миссию», — заключил Боррель.

После поездки в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 9 апреля Боррель заявил, что ситуация на Украине должна решиться военным путем. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель в Twitter. Он также напомнил о выделенных 500 млн евро на оружие для Украины и призвал усилить санкции против России. По словам Борреля, в ходе визита в Киев он получил от украинцев «список вооружений», который он собирается обсудить с Военным комитетом ЕС.

Его заявление прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», — написала она в своем Telegram-канале. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации. По словам представителя Кремля, слова Борреля являются «из ряда вон выходящими». Его заявления говорят о том, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России, добавил Песков.

8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в отношении России. Нефтяное эмбарго не вошло в пакет ограничений. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа; запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции», аналогичное заявление ранее сделала фон дер Ляйен.

Ранее по теме: Песков: поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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