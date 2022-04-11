В Литве сообщили о начале работы над новым пакетом антироссийских санкций
ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции», сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса», — заявил Ландсбергис.
8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в отношении России. Нетяное эмбарго не вошло в пакет ограничений. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа; запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.
Также под санкции попали 214 россиян, в том числе президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Калашников».
5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фото и видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей. Минобороны России отвергло обвинения и назвало публикацию провокацией.