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В Литве сообщили о начале работы над новым пакетом антироссийских санкций

Ведомости

ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции», сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

«Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса», — заявил Ландсбергис.

8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в отношении России. Нетяное эмбарго не вошло в пакет ограничений. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа; запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. 

Также под санкции попали 214 россиян, в том числе президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Калашников».

5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фото и видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей. Минобороны России отвергло обвинения и назвало публикацию провокацией.

Ранее по теме: ЕС обнародовал пятый пакет антироссийских санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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