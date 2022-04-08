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Финансы

ЕС обнародовал пятый пакет антироссийских санкций

Ведомости

Пятый пакет санкций Евросоюза против юридических и физических лиц России вступил в силу, следует из публикации в официальном журнале ЕС. Под персональные санкции попали, в частности, глава Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. 

Всего в новый санкционный список вошли 214 россиян. Среди них генеральные директоры ТАСС и ВГТРК Сергей Михайлов и Олег Добродеев, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов. В число бизнесменов, попавших под санкции, вошли Игорь и Борис Ротенберги, сын Сулеймана Керимова Саид, а также генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, генеральный директор Ozon Александр Шульгин и др.

Помимо этого в рамках расширения ограничений, наложенных на российский банковский сектор и бизнес в целом, были заморожены активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Колашников».

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на сумму в 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты и недвижимость.

5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фотографий и видеозаписей из украинского города Буча. На них, как отмечало Reuters, запечатлены мертвые мирные жители. Минобороны, МИД России и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию назвали провокацией, фейком и «хорошо срежессированным шоу».

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. До этого санкции против России неоднократно вводили и ужесточали США, Канада, Великобритания и некоторые их союзники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных