Лавров в разговоре с Блинкеном раскритиковал антироссийскую риторику Запада
Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, в адрес России, передает пресс-служба российского МИДа. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.
«Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что российская сторона подчеркнула необходимость продолжения совместной работы в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности. Об этом также условились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора, отмечено в сообщении.
Путин и Байден провели телефонные переговоры 12 февраля. Согласно заявлению Белого дома, американский лидер обсудил с Путиным «усиливающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной» и готовность США дать «решительный ответ» в случае возможного вторжения. При этом обе стороны признали важность дипломатического взаимодействия в координации со странами Запада.
Последний раз Лавров и Блинкен проводили телефонные переговоры 1 февраля. Тогда госсекретарь заверил своего российского коллегу, что США готовы продолжать обсуждать с Россией вопросы безопасности. Помимо этого Блинкен призвал Москву к «немедленной деэскалации» вокруг Украины. По его словам, нападение России на Украину приведет к серьезным последствиям для Москвы.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по «вторжению» Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
26 января США и НАТО передали МИДу письменные ответы на российские предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.».