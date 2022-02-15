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Лавров в разговоре с Блинкеном раскритиковал антироссийскую риторику Запада

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, в адрес России, передает пресс-служба российского МИДа. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

«Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что российская сторона подчеркнула необходимость продолжения совместной работы в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности. Об этом также условились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора, отмечено в сообщении.

Путин и Байден провели телефонные переговоры 12 февраля. Согласно заявлению Белого дома, американский лидер обсудил с Путиным «усиливающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной» и готовность США дать «решительный ответ» в случае возможного вторжения. При этом обе стороны признали важность дипломатического взаимодействия в координации со странами Запада. 

Последний раз Лавров и Блинкен проводили телефонные переговоры 1 февраля. Тогда госсекретарь заверил своего российского коллегу, что США готовы продолжать обсуждать с Россией вопросы безопасности. Помимо этого Блинкен призвал Москву к «немедленной деэскалации» вокруг Украины. По его словам, нападение России на Украину приведет к серьезным последствиям для Москвы.

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по «вторжению» Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

26 января США и НАТО передали МИДу письменные ответы на российские предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.».

Ранее по теме: Лавров анонсировал публикацию реакции на ответы США и НАТО по безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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