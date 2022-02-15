Лавров анонсировал публикацию реакции на ответы США и НАТО по безопасности
Москва опубликует свою реакцию на ответы США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.
«А насчёт опубликования, там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
14 февраля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована и занимает 10 страниц. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил документ, дипломаты сейчас занимаются его доработкой.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. В январе Россия провела серию встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ, чтобы обсудить свои предложения.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.»