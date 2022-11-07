WSJ узнал о переговорах между Салливаном, Ушаковым и Патрушевым по Украине
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым по вопросу недопустимости использования ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что целью контактов было недопущение эскалации конфликта и сохранение каналов связи открытыми, а не урегулирование ситуации на Украине. Когда именно Салливан общался с Патрушевым и Ушаковым, — неизвестно. Также не уточняется и количество контактов.
В пресс-службе Совета нацбезопасности США отказались комментировать эту информацию. «Люди говорят о многом», — сказала пресс-секретарь СНБ Эдриенн Уотсон. В Кремле также не ответили на запрос WSJ.
25 сентября Салливан сообщил, что высокопоставленные чиновники в США уведомили своих российских коллег по приватной линии о последствиях в случае применения Москвой ядерного оружия. По его словам, Вашингтон в этом случае примет ответные меры. Он уточнил, что контакты между руководством двух стран продолжаются. Позже, 16 октября, Салливан уточнил, что ответ США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будет зависеть от масштаба удара.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев неоднократно сообщал о возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, 1 ноября он заявил, что в случае если Украина захочет вернуть принятые в состав России Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, то Москва может применить ядерное оружие, поскольку это является «угрозой существованию нашего государства и распадом нынешней России». В Кремле сообщили, что Россия может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны. Президент России Владимир Путин в конце октября отметил, что в ядерном ударе по Украине нет смысла.
Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны. В числе других условий – воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, либо же агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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