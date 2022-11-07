WSJ узнал о переговорах между Салливаном, Ушаковым и Патрушевым по Украине

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев неоднократно сообщал о возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, 1 ноября он заявил, что в случае если Украина захочет вернуть принятые в состав России Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, то Москва может применить ядерное оружие, поскольку это является «угрозой существованию нашего государства и распадом нынешней России». В Кремле сообщили, что Россия может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны. Президент России Владимир Путин в конце октября отметил, что в ядерном ударе по Украине нет смысла.