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Политика

Салливан заявил об одинаковой реакции США на применение ядерного оружия любого масштаба

Ведомости

Ответ США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будет зависеть от масштаба удара, заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», — сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос о том, повлияет ли на реакцию Вашингтона характер атаки с применением ядерного оружия (цитата по ТАСС).

Салливан отметил также, что Соединенные Штаты работают с союзниками по НАТО и международными партнерами, чтобы послать четкий сигнал России, что ей не стоит рассматривать применение ядерного оружия.

7 октября президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств, организованном демократами в Нью-Йорке, заявил, что человечество столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал нанести по России «превентивные удары», чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» назвал это заявление «призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже в соцсетях заявил, что украинский президент не призывал к ядерным ударам, а говорил о периоде до 24 февраля, когда речь шла о «превентивных санкциях».

Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны. В числе других условий – воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, либо же агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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