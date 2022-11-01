Медведев назвал победу России в конфликте на Украине «гарантией от мирового конфликта»
Гарантией недопущения глобального конфликта, к которому мир подталкивает Запад, является полная победа России на Украине. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — написал Медведев.
Он напомнил, что западные страны не раз заявляли о необходимости не допустить победы России в конфликте на Украине. Следовательно, сделал вывод Медведев, Запад рассчитывает на победу Украины, целью которой является возвращение территорий, вошедших в состав России. «Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», — пояснил политик.
Он заявил, что в таком случае Москва может обратиться к п. 19 указа «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Согласно этому пункту, Россия имеет право применить ядерное оружие, если «под угрозу поставлено само существование государства».
Медведев и до этого говорил, что Россия «вправе» применить ядерное оружие при необходимости. 27 сентября политик сослался на доктринальные документы РФ и пояснил, в каком случае последует такая реакция.
Ранее сегодня Медведев во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой подчеркнул, что Россия никому не позволит забрать новые регионы и будет защищать их жителей. Он заявил, что эти территории по итогам референдумов вошли в состав России «навсегда».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Выступая в Кремле, Путин также заявил, что жители присоединенных субъектов стали гражданами России «навсегда».
4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины в регионах введено военное положение.
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