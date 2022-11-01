Медведев назвал победу России в конфликте на Украине «гарантией от мирового конфликта»

Ранее сегодня Медведев во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой подчеркнул, что Россия никому не позволит забрать новые регионы и будет защищать их жителей. Он заявил, что эти территории по итогам референдумов вошли в состав России «навсегда».