МИД РФ призвал страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций
Москва призывает страны «ядерной пятерки» (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) отказаться от поощрения провокаций, связанных с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Соответствующее заявление о предотвращении ядерной войны опубликовано на сайте МИД РФ.
«Призываем другие страны «ядерной пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям», — сказано в документе.
При этом Москва допускает гипотетическое применение ядерного оружия в качестве ответной реакции на внешнюю агрессию, «осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», следует из текста заявления.
МИД РФ подчеркивает, что Москва строго придерживается постулата о недопустимости ядерной войны, «в которой не может быть победителей». Россия также подтвердила приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств от 3 января этого года, согласно которому гонка вооружений является недопустимой, а ядерное оружие служит оборонительным целям и предотвращению войны.
Накануне, 1 ноября, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что победа России является «гарантией от мирового конфликта», к которому западные страны подталкивают весь мир. Он напомнил, что в случае если Украина захочет вернуть принятые в состав России Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, то Москва может применить ядерное оружие, поскольку это является «угрозой существованию нашего государства и распадом нынешней России», пояснил Медведев.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.