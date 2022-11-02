МИД РФ призвал страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций

Накануне, 1 ноября, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что победа России является «гарантией от мирового конфликта», к которому западные страны подталкивают весь мир. Он напомнил, что в случае если Украина захочет вернуть принятые в состав России Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, то Москва может применить ядерное оружие, поскольку это является «угрозой существованию нашего государства и распадом нынешней России», пояснил Медведев.