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МИД РФ призвал страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций

Ведомости

Москва призывает страны «ядерной пятерки» (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) отказаться от поощрения провокаций, связанных с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Соответствующее заявление о предотвращении ядерной войны опубликовано на сайте МИД РФ. 

«Призываем другие страны «ядерной пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям», — сказано в документе.

При этом Москва допускает гипотетическое применение ядерного оружия в качестве ответной реакции на внешнюю агрессию, «осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», следует из текста заявления. 

МИД РФ подчеркивает, что Москва строго придерживается постулата о недопустимости ядерной войны, «в которой не может быть победителей». Россия также подтвердила приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств от 3 января этого года, согласно которому гонка вооружений является недопустимой, а ядерное оружие служит оборонительным целям и предотвращению войны. 

Накануне, 1 ноября, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что победа России является «гарантией от мирового конфликта», к которому западные страны подталкивают весь мир. Он напомнил, что в случае если Украина захочет вернуть принятые в состав России Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, то Москва может применить ядерное оружие, поскольку это является «угрозой существованию нашего государства и распадом нынешней России», пояснил Медведев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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