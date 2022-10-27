Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине
России не нужен ядерный удар по территории Украины, в этом нет смысла. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — сказал глава государства.
Таким образом Путин прокомментировал информацию о возможных провокациях со стороны Украины с применением «грязной бомбы». По его словам, российские власти «даже примерно знают», где идет создание данного оружия. Президент добавил, что у Украины есть технологии для производства «грязной бомбы».
Путин напомнил, что единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, были США. По его словам, военной целесообразности в этом не было. Российский лидер посоветовал прочитать ядерную доктрину РФ, чтобы понять, в каком случае страна может применить такое оружие.
Накануне, 26 октября, в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Путин заявил, что украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым.
Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации.
Позже стало известно, что эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды после сообщений о возможных провокациях со стороны Украины. Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси сообщал, что целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил угрозу применения Киевом «грязной бомбы» как высокую. По его словам, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по биолабораториям на Украине.
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