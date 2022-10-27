Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине

Путин напомнил, что единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, были США. По его словам, военной целесообразности в этом не было. Российский лидер посоветовал прочитать ядерную доктрину РФ, чтобы понять, в каком случае страна может применить такое оружие.