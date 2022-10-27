Путин назвал Украину искусственным государством

Путин и ранее заявлял, что современная Украина существует благодаря России. Об этом он напомнил в ходе митинга-концерта на Красной площади 30 сентября в честь присоединения к РФ четырех новых регионов. «Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением», — сказал президент.