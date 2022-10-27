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Путин назвал Украину искусственным государством

Ведомости

Украина складывалась как искусственное государство, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». 

«Украина, конечно, складывалась как искусственное государство», — сказал российский лидер. 

Он добавил, что после окончания Второй мировой войны Иосиф Сталин передал Украине часть польских, венгерских и румынских территорий. По словам Путина, это исторический факт. 

Президент РФ заявил, что «единственным настоящим гарантом» государственности и суверенитета Украины могла бы быть только Россия, «которая и создала сегодняшнюю Украину». На вопрос модератора пленарной сессии Федора Лукьянова о том, изменил ли свою точку зрения Путин по поводу единства российского и украинского народов, глава государства ответил отрицательно. По его словам, это также является историческим фактом. 

Путин и ранее заявлял, что современная Украина существует благодаря России. Об этом он напомнил в ходе митинга-концерта на Красной площади 30 сентября в честь присоединения к РФ четырех новых регионов. «Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением», — сказал президент. 

24 февраля Россия начала проведение спецоперации на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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