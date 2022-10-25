Эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды с целью поиска «грязной бомбы»

«Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два, как правило, то есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные появятся нескоро», — заявил Ульянов (цитата по «РИА Новости»).