Эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды с целью поиска «грязной бомбы»
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направятся в Киев и Желтые Воды после сообщений о возможных провокациях с «грязной бомбой», сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два, как правило, то есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные появятся нескоро», — заявил Ульянов (цитата по «РИА Новости»).
Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси ранее сообщил, что специалисты готовятся провести инспекцию на двух ядерных объектах по запросу Украины. Целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию станции 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября агентство опубликовало доклад по итогам своей поездки на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект.
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