В Кремле сочли несерьезным отношение США к угрозе применения Киевом «грязной бомбы»

В свою очередь в ООН призвали все стороны отказаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация не располагает информацией, которая может подтвердить или опровергнуть сообщения о планах Киева применить «грязную бомбу». Постпред РФ при ООН Василий Небензя позднее в письме к генсеку организации заявил, что РФ будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.