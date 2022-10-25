В Кремле сочли несерьезным отношение США к угрозе применения Киевом «грязной бомбы»
Подход США к возможности применения украинской стороной так называемой «грязной бомбы» непозволитен и несерьезен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это подход далекий от серьезности. Это подход, который — я бы сказал — непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести этих самых телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», – сказал он.
Песков также вновь подчеркнул, что зафиксированные у Украины планы, связанные с «грязной бомбой», представляют большую опасность.
Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации. Также министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. США, Великобритания и Франция же опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угроза применения украинской стороны «грязной бомбы» налицо.
В свою очередь в ООН призвали все стороны отказаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация не располагает информацией, которая может подтвердить или опровергнуть сообщения о планах Киева применить «грязную бомбу». Постпред РФ при ООН Василий Небензя позднее в письме к генсеку организации заявил, что РФ будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.
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