В ООН прокомментировали сообщения о «грязной бомбе» Киева
ООН призывает все стороны избегать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине на фоне сообщений о планах Киева применить «грязную бомбу». Такое заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Наша позиция по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчетам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным», — сказал он (цитата по ТАСС).
Дюжаррик отметил, что в ООН осведомлены о сообщениях в СМИ, согласно которым Киев готовит провокацию с применением «грязной бомбы» на Украине. Он добавил, что у организации нет данных, которые могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.
23 октября агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».
Позже информацию подтвердили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай провокации с украинской стороны. Также министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. В свою очередь США, Великобритания и Франция опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу».
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угроза применения украинской стороной «грязной бомбы» налицо. По его словам, недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза ее применения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет этот вопрос на обсуждении в ООН.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнес.