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В ООН прокомментировали сообщения о «грязной бомбе» Киева

Ведомости

ООН призывает все стороны избегать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине на фоне сообщений о планах Киева применить «грязную бомбу». Такое заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Наша позиция по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчетам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным», — сказал он (цитата по ТАСС).

Дюжаррик отметил, что в ООН осведомлены о сообщениях в СМИ, согласно которым Киев готовит провокацию с применением «грязной бомбы» на Украине. Он добавил, что у организации нет данных, которые могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. 

23 октября агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».

Позже информацию подтвердили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай провокации с украинской стороны. Также министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. В свою очередь США, Великобритания и Франция опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угроза применения украинской стороной «грязной бомбы» налицо. По его словам, недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза ее применения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет этот вопрос на обсуждении в ООН.

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Ранее по теме: МИД потребовал от Киева прекратить подготовку провокации с «грязной бомбой»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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