МИД потребовал от Киева прекратить подготовку провокации с «грязной бомбой»
Российская сторона требует от Украины прекратить провокационные действия, связанные с подготовкой «грязной бомбы», следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Требуем от киевского режима прекратить провокационные действия [по подготовке "грязной бомбы"], а контролирующих западных спонсоров — проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
По ее словам, цель такой провокации – обвинить Россию в применении оружия массового поражения. «Власти Украины и их кураторы на Западе рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве ее партнеров», — добавила она.
Накануне, 23 октября, агентство «РИА Новости» сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». Позже информацию подтвердили в Минобороны России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет этот вопрос на обсуждении в ООН. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик призвал все стороны избегать шагов, которые могут привести к просчетам и эскалации на фоне сообщений о «грязной бомбе». Он также отметил, что в ООН осведомлены о сообщениях в СМИ, согласно которым Киев готовит провокацию с применением «грязной бомбы» на Украине. По его словам, у организации нет данных, которые могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.
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