МИД потребовал от Киева прекратить подготовку провокации с «грязной бомбой»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет этот вопрос на обсуждении в ООН. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик призвал все стороны избегать шагов, которые могут привести к просчетам и эскалации на фоне сообщений о «грязной бомбе». Он также отметил, что в ООН осведомлены о сообщениях в СМИ, согласно которым Киев готовит провокацию с применением «грязной бомбы» на Украине. По его словам, у организации нет данных, которые могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.