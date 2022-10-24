Герасимов обсудил с американским коллегой план Киева применить «грязную бомбу»

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угроза применения украинской стороной «грязной бомбы» налицо. По его словам, недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза ее применения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет этот вопрос на обсуждении в ООН.