Герасимов обсудил с американским коллегой план Киева применить «грязную бомбу»
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — говорится в сообщении.
До этого Герасимов разговаривал с главой штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином. Главной темой обсуждения также стало возможное применение Украиной «грязной бомбы». В минобороны Соединенного Королевства отметили, что Рэйдэйкин опроверг информацию о том, что Украина планирует эскалацию конфликта.
Накануне, 23 октября, агентство «РИА Новости» сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». Позже информацию подтвердили в Минобороны России.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что у страны нет и не будет такого оружия, так как Киев привержен обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
После этого министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании, США, в ходе которых он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. В США, Великобритании и Франции опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу».
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угроза применения украинской стороной «грязной бомбы» налицо. По его словам, недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза ее применения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет этот вопрос на обсуждении в ООН.
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