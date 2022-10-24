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Герасимов обсудил с американским коллегой план Киева применить «грязную бомбу»

Ведомости

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. 

«В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — говорится в сообщении.

До этого Герасимов разговаривал с главой штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином. Главной темой обсуждения также стало возможное применение Украиной «грязной бомбы». В минобороны Соединенного Королевства отметили, что Рэйдэйкин опроверг информацию о том, что Украина планирует эскалацию конфликта. 

Накануне, 23 октября, агентство «РИА Новости» сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». Позже информацию подтвердили в Минобороны России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что у страны нет и не будет такого оружия, так как Киев привержен обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

После этого министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании, США, в ходе которых он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. В США, Великобритании и Франции опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угроза применения украинской стороной «грязной бомбы» налицо. По его словам, недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза ее применения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет этот вопрос на обсуждении в ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных