Глава Генштаба России обсудил с британским коллегой «грязную бомбу» Украины

После этого министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании, США, в ходе которых он довел до них свою озабоченность по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы». В свою очередь в США, Великобритании и Франции отвергли эти утверждения.