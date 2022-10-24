Глава Генштаба России обсудил с британским коллегой «грязную бомбу» Украины
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главой штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Среди тем обсуждения в том числе было и возможное применение Украиной «грязной бомбы».
«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Накануне «РИА Новости» сообщили, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которого состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». Позже наличие такой информации подтвердили в Минобороны России.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что у страны нет и не будет такого оружия, так как Киев привержен обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
После этого министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании, США, в ходе которых он довел до них свою озабоченность по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы». В свою очередь в США, Великобритании и Франции отвергли эти утверждения.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что угроза применения украинской стороной «грязной бомбы» налицо. По его словам, недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза ее применения.
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