Небензя: Россия расценит применение «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма
Если Киев применит «грязную бомбу», то Россия расценит такой шаг как «акт ядерного терроризма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо постпреда РФ Василия Небензи генсеку ООН.
«Мы будем рассматривать использование киевским режимом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма», — сказано в документе. В письме Небензя также призвал генсека ООН сделать все, чтобы не допустить «этого гнусного преступления».
Со ссылкой на данные Минобороны РФ отмечается, что Киев может пойти на провокацию при поддержке Запада. В связи с этим Москва призывает западные страны повлиять на украинские власти, чтобы те отказались от планов, «угрожающих международному миру и безопасности».
Постпред РФ также подчеркнул, что Россия «не намеревалась и не намеревается» использовать ядерное оружие на Украине.
23 октября агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».
Позже информацию подтвердили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай провокации с украинской стороны. Также министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. США, Великобритания и Франция же опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу».
В свою очередь в ООН призвали все стороны отказаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация не располагает информацией, которая может подтвердить или опровергнуть сообщения о планах Киева применить «грязную бомбу».
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