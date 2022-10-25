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Небензя: Россия расценит применение «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма

Ведомости

Если Киев применит «грязную бомбу», то Россия расценит такой шаг как «акт ядерного терроризма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо постпреда РФ Василия Небензи генсеку ООН.

«Мы будем рассматривать использование киевским режимом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма», — сказано в документе. В письме Небензя также призвал генсека ООН сделать все, чтобы не допустить «этого гнусного преступления».

Со ссылкой на данные Минобороны РФ отмечается, что Киев может пойти на провокацию при поддержке Запада. В связи с этим Москва призывает западные страны повлиять на украинские власти, чтобы те отказались от планов, «угрожающих международному миру и безопасности».

Постпред РФ также подчеркнул, что Россия «не намеревалась и не намеревается» использовать ядерное оружие на Украине.

23 октября агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».

Позже информацию подтвердили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай провокации с украинской стороны. Также министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. США, Великобритания и Франция же опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угроза применения украинской стороны «грязной бомбы» налицо. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет этот вопрос на обсуждении в ООН.

В свою очередь в ООН призвали все стороны отказаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация не располагает информацией, которая может подтвердить или опровергнуть сообщения о планах Киева применить «грязную бомбу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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