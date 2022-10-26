«РИА Новости»: Киев собрал муляж российской ракеты для переделки в «грязную бомбу»

Позже информацию подтвердили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай провокации с украинской стороны. Также министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. США, Великобритания и Франция же опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу». Сегодня Шойгу обсудил этот же вопрос с коллегами из Индии и КНР.