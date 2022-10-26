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«РИА Новости»: Киев собрал муляж российской ракеты для переделки в «грязную бомбу»

Ведомости

Специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», который Киев планирует задействовать для проведения провокации с так называемой «грязной бомбой», утверждают «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, кассетную часть муляжа, сделанного на основе снаряда «Точка-У», начинят радиоактивным материалом, после чего ракету «собьют» силами украинской системы ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Затем остатки ракеты покажут западным СМИ, чтобы обвинить в ядерном пуске Россию.

23 октября «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».

Позже информацию подтвердили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай провокации с украинской стороны. Также министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. США, Великобритания и Франция же опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу». Сегодня Шойгу обсудил этот же вопрос с коллегами из Индии и КНР.

Ранее стало известно, что эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды после сообщений о возможных провокациях со стороны Украины. Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси сообщал, что целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.

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Ранее по теме: Путин напомнил спецслужбам СНГ о планах Киева по «грязной бомбе»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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