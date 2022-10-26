«РИА Новости»: Киев собрал муляж российской ракеты для переделки в «грязную бомбу»
Специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», который Киев планирует задействовать для проведения провокации с так называемой «грязной бомбой», утверждают «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, кассетную часть муляжа, сделанного на основе снаряда «Точка-У», начинят радиоактивным материалом, после чего ракету «собьют» силами украинской системы ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Затем остатки ракеты покажут западным СМИ, чтобы обвинить в ядерном пуске Россию.
23 октября «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».
Позже информацию подтвердили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай провокации с украинской стороны. Также министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Он выразил озабоченность по поводу возможных шагов Украины. США, Великобритания и Франция же опровергли информацию о планах Украины применить «грязную бомбу». Сегодня Шойгу обсудил этот же вопрос с коллегами из Индии и КНР.
Ранее стало известно, что эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды после сообщений о возможных провокациях со стороны Украины. Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси сообщал, что целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.
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