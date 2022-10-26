Путин напомнил спецслужбам СНГ о планах Киева по «грязной бомбе»

Ранее в Минобороны России подтвердили информацию «РИА Новости» о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации. Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил угрозу применения Киевом «грязной бомбы» как высокую. По его словам, Россия также запросила заседание Совета безопасности ООН по биолабораториям на Украине.