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Путин напомнил спецслужбам СНГ о планах Киева по «грязной бомбе»

Ведомости

России известно о планах Украины использовать «грязную бомбу», об этом сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. 

«Оставляют без внимания заявления киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую "грязную бомбу", — сказал он. 

Ранее в Минобороны России подтвердили информацию «РИА Новости» о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации. Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил угрозу применения Киевом «грязной бомбы» как высокую. По его словам, Россия также запросила заседание Совета безопасности ООН по биолабораториям на Украине.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что у страны нет и не будет такого оружия, так как Киев привержен обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В военных ведомствах США, Великобритании и Франции также отвергли эти утверждения.

Позже стало известно, что эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды после сообщений о возможных провокациях со стороны Украины. Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси сообщал, что целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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