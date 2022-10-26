Песков рассказал об «энергичных шагах» в связи с угрозой применения «грязной бомбы»

«Шаги Россия будет предпринимать энергичные. Мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе применения “грязной бомбы” со стороны Украины. Мы обладаем информацией, которая говорит о том, что на Украине идет подготовка к такой террористической диверсии. Мы энергично продолжим доводить нашу точку зрения до мировой общественности с тем, чтобы побудить их к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима», — сказал он.