Песков рассказал об «энергичных шагах» в связи с угрозой применения «грязной бомбы»
Москва будет предпринимать энергичные шаги в связи с угрозой применения Киевом «грязной бомбы», об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что Россия обладает информацией о подготовке к диверсии на Украине.
«Шаги Россия будет предпринимать энергичные. Мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе применения “грязной бомбы” со стороны Украины. Мы обладаем информацией, которая говорит о том, что на Украине идет подготовка к такой террористической диверсии. Мы энергично продолжим доводить нашу точку зрения до мировой общественности с тем, чтобы побудить их к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима», — сказал он.
Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации. Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил угрозу применения Киевом «грязной бомбы» как высокую. По его словам, Россия также запросила заседание Совета безопасности ООН по биолабораториям на Украине.
Песков также отметил, что угроза применения украинской стороны «грязной бомбы» налицо. По его словам, недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза ее применения.
Позже стало известно, что эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды после сообщений о возможных провокациях со стороны Украины. Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси сообщал, что целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.
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